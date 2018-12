Stand: 25.12.2018 08:36 Uhr

Nordpolitiker rechnen mit Berlin ab

Große Krise durch die GroKo in Berlin? Oder hat die Neuauflage der Koalition aus CDU, CSU und SPD im Bund für Norddeutschland eher Vorteile gebracht? Politiker aus dem Norden kommen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Schwesig: "Wir wollen nicht, dass es so weitergeht"

"So ein Jahr darf es nicht noch einmal geben", formulierte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie sehe die Bundesregierung nach dem von internem Streit geprägten Jahr 2018 in der Pflicht, mit Sacharbeit verloren gegangenes Vertrauen bei den Bürgern zurückzugewinnen, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wollen nicht, dass es so weitergeht, wie in diesem Jahr und ständiger Streit alle guten Entscheidungen der Bundesregierung überlagert." Daher müssten fortan wieder Themen im Mittelpunkt stehen. Unterstützung für Familien, sichere Rente, gute Pflege - das seien Bereiche, in denen schon einiges erreicht worden sei und die die Menschen auch bewegten. Im neuen Jahr müsse die Bundesregierung weitere Resultate liefern, etwa bei der Mindestrente für Geringverdiener, sagte Schwesig.

Weil: "Ökologische Modernisierung der Industrie muss Top-Thema sein"

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hofft, dass die Große Koalition in Berlin das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnt: "Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung im nächsten Jahr nicht mehr durch Krisen und Querelen, sondern durch Konzepte und Erfolge auffällt", sagte Weil. Als Beispiel für solch ein anstehendes Konzept nannte er die neuen Brüsseler Klimaschutz-Ziele für Neuwagen, die eine drastische Senkung des CO2-Ausstoßes vorsehen. "Wenn das Ganze für Deutschland realisierbar sein soll, dann wird die ökologische Modernisierung der Industriegesellschaft ein Top-Thema für die Bundesregierung sein müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das allen Beteiligten schon bewusst ist." Nach seinen Worten sieht Weil die Brüsseler Beschlüsse wegen ihrer Konsequenzen für die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie eher kritisch. Die Bundesregierung müsse über den Tellerrand blicken und die eigentlich großen Aufgaben angehen, forderte Weil.

Günther: "Neuer Geist in der Bundesregierung schon zu spüren"

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Bundesregierung sei nach Monaten des Leerlaufs endlich auf dem richtigen Weg. "Es ist schon zu spüren, dass es jetzt einen neuen Geist gibt". Der Start sei ja nicht nur holprig gewesen, "sondern das Jahr 2018 konnte man bis Oktober ziemlich abhaken." Inzwischen hätten alle an der Bundesregierung beteiligten Parteien verstanden, dass sie mit Streit kein Vertrauen erlangen können. "Jetzt hat die Regierung die Vorwärtsgänge gefunden", findet Günther.

