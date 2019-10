Stand: 30.10.2019 17:56 Uhr

Nervenprobe im Norden: ADAC warnt erneut vor Staus

Reformationstag, Brückentag und Wochenende – bis zu vier freie Tage am Stück locken nicht nur Norddeutsche an die Küsten. Und selbst wenn am Freitag in Niedersachsen und Bremen nicht offiziell schulfrei ist, unter den Reisenden sind voraussichtlich auch wieder viele Familien. Der ADAC rechnet mit vollen Straßen. Eine Sprecherin nannte als einen möglichen Schwerpunkt die A7 von Hannover in Richtung Hamburg. "Hier ist auf jeden Fall mit Staus und Behinderungen zu rechnen", erklärte der Automobilclub. Auch in den Großräumen Hamburg sowie im Bereich Osnabrück auf der A1 könne es eng werden.

Mehr als 130 Kilometer Stau

Bereits heute ist viel Geduld gefragt. Kurz vor 18 Uhr gab es auf norddeutschen Autobahnen insgesamt mehr als 130 Kilometer Stau oder stockenden Verkehr. Beispielsweise staut sich der Verkehr auf der A7 von Flensburg in Richtung Hamburg zwischen Quickborn und dem Elbtunnel auf einer Länge von 16 Kilometern, in der Gegenrichtung gibt es 15 Kilometer stockenden Verkehr.

Baustellen behindern den Verkehr

Der Grund für die Behinderungen ist die Welle von Reisenden Richtung Norden, die sich mit dem Strom der Berufspendler mischt. Auch am Sonntag warnt der ADAC vor viel Verkehr und Staus insbesondere an den Baustellen. So sind auf der A1 Bremen in Richtung Lübeck zwischen Hamburg-Stillhorn und dem Kreuz Hamburg-Süd nur drei Spuren freigegeben. Auf der A31 Höhe Leer ist in Richtung Meppen im Dreieck Bunde die Überleitung zur A280 Richtung Groningen wegen Bauarbeiten sogar bis Montag gesperrt.

ADAC verweist auf bewährte Tipps für weniger Stress

Der Rat lautet: die Autofahrer sollen sich nicht nur auf ihr Navi verlassen, sondern schon beim Start nach günstigen alternativen Routen suchen. Und auch weiterhin gilt, dass der beste Sicherheitsabstand dem halben Tacho entspricht. Wer also 120 Kilometer in der Stunde fährt, muss mindestens 60 Meter bis zur Stoßstange des Vordermanns lassen. Winterreifen sollten schon aufgezogen sein. Und selbstverständlich erfordern Nebel, Dunkelheit, schlechte Sicht, Laub und Nässe besondere Aufmerksamkeit.

Wetterexperte: Temperaturen um den Gefrierpunkt

Videos 01:26 NDR//Aktuell Das Wetter für Norddeutschland NDR//Aktuell Die aktuelle Wetterlage und die Vorhersage für die kommenden Tage: Der Wetterbericht von NDR//Aktuell hält Sie bei Sonne, Regen, Schnee und Glatteis auf dem Laufenden. Video (01:26 min)

Die Vorhersage für das Wochenende sieht Wolken und auch Regen bei maximal 15 Grad vor. Wetterexperte Frank Boettcher spricht mit Blick auf die Nacht zum Donnerstag sogar von bis zu minus fünf Grad und von möglicher Reifglätte am Ende der Woche: "Der eine oder andere Teich bekommt schon eine erste gefrorene Haut." Erfahrungsgemäß wird aber auch das die Erholungssuchenden nicht von ihrem herbstlichem Kurzausflug an die Strände des Nordens abhalten - und das sollte es auch nicht.

