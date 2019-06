Stand: 02.06.2019 17:44 Uhr

Nahles-Rücktritt: Nord-SPD debattiert über Kurs

Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles haben zahlreiche ihrer Parteigenossen aus Norddeutschland eine Debatte über den zukünftigen Kurs der Sozialdemokraten angestoßen.

Reaktionen aus Niedersachsen Weil verteidigt Nahles - und nimmt SPD ins Gebet Nach der Rücktrittsankündigung von Nahles sieht Niedersachsens Ministerpräsident Weil die gesamte SPD-Führung in der Verantwortung. Die Wahlpleiten habe nicht nur Nahles zu verantworten. mehr

Weil will "politisch-inhaltliche Klärungen"

Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil warnte am Sonntag in einer Erklärung davor, sich in Personalfragen zu verlieren. Stattdessen seien "politisch-inhaltliche Klärungen notwendig, die dann wiederum Grundlage von Personalentscheidungen sein müssen". Die SPD müsse nun beweisen, dass sie aus ihren Fehlern lernen könne, sagte Weil. Zuvor hatte sich bereits Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel zu Wort gemeldet und eine "Entgiftung" der SPD gefordert. "Solange die SPD sich nur mit sich selbst beschäftigt, solange es nur um das Durchsetzen oder Verhindern von innerparteilichen Machtpositionen geht, werden die Menschen sich weiter von uns abwenden", sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ).

Reaktionen aus Schleswig-Holstein Nahles-Rücktritt: "Hoffnung auf Neuanfang" Nach tagelangem Machtkampf hat die SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles ihren Rücktritt angekündigt. Ralf Stegner zollt Nahles Respekt, Serpil Midyatli hofft auf einen Neuanfang. mehr

Midyatli kritisiert große Koalition

"Jetzt geht es um die Zukunft der Partei", erklärte die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende der SPD, Serpil Midyatli. Die große Koalition sei ein Grund dafür, dass die SPD sich nun in dieser schwierigen Lage befinde. Man dürfe nicht wieder mit alten Rezepten kommen, sagte Midyatli. Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und Fraktionschef im schleswig-holsteinischen Landtag, Ralf Stegner, beschwor die Einigkeit der Partei. "Die Zeit schreit geradezu nach sozialdemokratischen Antworten. Deswegen braucht es eine stark aufgestellte SPD. Das geht nur gemeinsam", sagte Stegner NDR Schleswig-Holstein.

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange brachte sich als mögliche Nachfolgerin für den Bundesvorsitz in Stellung. "Ich persönlich werde meine Entscheidung genau davon abhängig machen, ob die Partei jetzt die Chance der neuen Wege und neuen Ideen nutzt", sagte sie NDR Schleswig-Holstein auf die Frage nach einer Kandidatur. Lange hatte bereits im April 2018 für den SPD-Vorsitz kandidiert. Damals unterlag sie Nahles.

Reaktionen aus Mecklenburg-Vorpommern SPD MV: Nahles-Rücktritt war notwendig Für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern ist der Rücktritt von Andrea Nahles als Partei- und Fraktionsvorsitzende ein notwendiger Schritt. Die Sozialdemokraten müssten jetzt umdenken. mehr

MV: Landesvize fordert Umdenken

Vorsichtigere Töne kamen aus Mecklenburg-Vorpommern. "Wir brauchen jetzt keine vorschnellen Entscheidungen, sondern müssen sorgfältig überlegen, wie wir als Partei solidarisch und gemeinsam wieder vertrauen zurückgewinnen können", erklärte Ministerpräsidentin und SPD-Bundesvize Manuela Schwesig am Sonntag.



Die Partei müsse jetzt umdenken und in einen Erneuerungsprozess gehen, um auch wieder als Volkspartei gewählt zu werden, sagte der stellvertretende Landeschef Stefan Sternberg NDR 1 Radio MV. Überstürzte Beschlüsse seien jetzt wenig hilfreich.

Hamburger SPD-Chefin Leonhard warnt vor Querelen

Hamburgs SPD-Vorsitzende Melanie Leonhard warnte vor lang anhaltenden Querelen. "Was wir als Partei nicht brauchen, ist eine monatelange Selbstbeschäftigung über Personalfragen. Jetzt zählt Besonnenheit und eine gemeinsam getragene, zügige Neubesetzung von Partei- und Fraktionsvorsitz", sagte Leonhard laut einer Mitteilung. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher schrieb auf Facebook: "Die Personalentscheidungen müssen in einem geordneten Verfahren, im Ergebnis möglichst einvernehmlich und bald getroffen werden."

Weitere Informationen Link SPD-Chefin Nahles tritt zurück SPD-Chefin Nahles hat angekündigt, ihre Posten als Partei- und Fraktionschefin aufzugeben. Das schlechte Abschneiden der SPD bei den jüngsten Wahlen hatte ihr viel Kritik eingebracht. Mehr bei tagesschau.de extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 02.06.2019 | 16:00 Uhr