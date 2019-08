Stand: 02.08.2019 12:40 Uhr

Gewitterwarnung: So wird das Wetter im Norden

Badegäste und Festivalbesucher in Norddeutschland dürfen sich freuen: Das Wetter zeigt sich am Wochenende von seiner ruhigen Seite. Nach einem Sonne-Wolken-Mix und Temperaturen zwischen 22 Grad an den Küsten und 25 Grad im Landesinneren am Sonnabend wird der Sonntag überwiegend sonnig und warm, prognostiziert Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met.

Heute bringt Tief "Wolfgang" Unwetter

Allerdings ist das ruhige Wochenend-Wetter von zwei Tiefs eingerahmt. Zunächst bringt Tief "Wolfgang" ab Freitagmittag viele Gewitterzellen mit kräftigen Schauern, die nur langsam abziehen. Überschwemmungen und Aquaplaning sind allerorten möglich, im Harz kann es zu Sturzfluten kommen. Auf den Festivals in Wacken und A Summer's Tale in Luhmühlen müssen sich Besucher wieder einmal auf Schlammschlachten einstellen. Der Deutsche Wetterdienst gab am Freitag eine Unwetterwarnung heraus, die bis 18 Uhr besteht.

Wettervorhersage: Es bleibt wechselhaft NDR//Aktuell - 02.08.2019 14:00 Uhr Im Laufe des Wochenendes stabilisiert sich das Wetter etwas, in der kommenden Woche bleibt es aber weiterhin wechselhaft und örtlich kann es zu heftigen Regenschauern kommen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Für Landwirte geht Dürre weiter

Nach dem schönen Wochenendwetter kommt Montag dann ein neues Tief mit Schauern und Gewittern. Dabei bleibt es jedoch mit 23 bis 27 Grad recht warm. "Das Wetter entspricht derzeit dem typischen mitteleuropäischen Sommerwetter: nicht zu heiß und nicht zu kalt", resümiert Jung. Für Landwirte gehe die große Dürre allerdings weiter.Auf dem knochentrockenen Boden könnten die Gewitterschauer nicht einsickern, stattdessen würden neue Pflanzen mitgerissen.

Unwetter richten Schäden in Flensburg an

Erst am Mittwochnachmittag hatten Unwetter in Flensburg und Mecklenburg-Vorpommern zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Unter anderem liefen in Bad Doberan 60 Keller voll, in Flensburg führten Überschwemmungen zu Straßenschäden.

Flensburg: Starkregen verursacht Straßenschäden Schleswig-Holstein Magazin - 01.08.2019 19:30 Uhr Ein Unwetter hat in Flensburg am Mittwoch für Überschwemmungen gesorgt. Die Kanalisation hielt den Wassermassen nicht stand und drückte sie zurück auf die Straßen.







4,71 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Aussichten Prognose: Wie wird das Wetter? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 02.08.2019 | 14:00 Uhr