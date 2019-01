Stand: 01.01.2019 15:15 Uhr

Mutige Anbader trotzen den Sturmböen

Am Neujahrstag weht eine steife Brise - für die deutsche Ostseeküste gilt sogar eine Sturmflutwarnung. Auch an der Nordsee sind schwere Sturmböen möglich, teils auch orkanartige Böen. Mehrere geplante Veranstaltungen wurden deshalb abgesagt. In Prerow und Graal-Müritz fällt das Anbaden wetterbedingt aus, wie NDR 1 Radio MV am Dienstag berichtete. Auch das traditionelle Warnemünder Turmleuchten wurde abgesagt. Das entschieden die Veranstalter Hanse Event und der Förderverein Leuchtturm Warnemünde in Abstimmung mit Feuerwehr und Polizei. In Kühlungsborn hatten die Veranstalter bereits am Vortag mitgeteilt, dass aus Sicherheitsgründen das komplette Neujahrsprogramm ausfällt. Das beinhaltet sowohl das geplante Anbaden an der Seebrücke - inklusive Programm auf dem Seebrückenvorplatz - wie auch das Programm im Konzertgarten West.

Das Neujahrsanbaden in Heiligenhafen





















Einige Tapfere stürzen sich in die Fluten

Die in Mecklenburg-Vorpommern erwarteten Sturmböen bis zur Windstärke 11 haben die Stralsunder "Walrosse" allerdings nicht vom Neujahrsschwimmen im Strelasund abgehalten. Und auch in Schleswig-Holstein wurde das winterliche Traditionsschwimmen mancherorts durchgezogen, etwa in Heiligenhafen an der Ostsee oder in Wyk auf Föhr in der Nordsee.

Auf der Nachbarinsel Sylt fiel das Anbaden jedoch aus: Auf der Facebookseite von Wenningstedt hieß es, das dortige Neujahrsschwimmen müsse wegen des Sturmes ausfallen. In Niedersachsen stürzten sich etwa auf Norderney 500 Menschen ins sehr kühle Nass. Auch auf Borkum und Juist wurde traditionsgemäß angebadet.

Mittwoch und Donnerstag wird es sonnig

Ansonsten ist das Wetter heute größtenteils durchwachsen. Die Temperaturen erreichen bis zu 9 Grad Celsius. Vor allem an den Küsten sind Auflockerungen mit etwas Sonnenschein möglich.

Am Mittwoch und Donnerstag erwartet die Norddeutschen laut Vorhersage dann viel Sonnenschein: "Überwiegend heiter, zeitweise komplett wolkenlos und Sonne satt, dabei überall trocken", heißt es im Wetterbericht für Mittwoch. Allerdings macht der Wind es noch etwas ungemütlich, denn er lässt erst im Tagesverlauf allmählich nach. Vor allem an der Ostsee soll es am Mittwoch noch sehr stürmisch sein.

Am Donnerstag ist es im Norden dann erneut vielfach sonnig. Nur zum Emsland hin ist mit mehr Wolken zu rechnen, aber auch dort bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen am Donnerstag aber nur noch auf etwa 6 Grad im äußersten Westen und 1 Grad im Osten.

