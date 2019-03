Stand: 27.03.2019 10:32 Uhr

Menschenhandel und Betrug: Razzia gegen Großfamilie

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg durchsuchen mehr als 200 Ermittler seit dem frühen Morgen 13 Objekte in Norddeutschland. Darunter sollen nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen auch Gebäude in Wriedel und Hanstedt 1 (Landkreis Uelzen), Waddeweitz (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und Munster (Heidekreis) Landkreis Uelzen sein. Es geht um den Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs. Parallel zum Einsatz in Niedersachsen werden bei der Großrazzia auch in Schleswig-Holstein und Hamburg Wohnungen und Anwaltskanzleien durchsucht. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen.

Schaden von mehr 200.000 Euro

Im Visier der Behörden steht eine polnisch-stämmige Großfamilie. Den Mitgliedern wird unter anderem Sozialleistungsbetrug, Menschenhandel und das Fälschen von Urkunden vorgeworfen. Der finanzielle Schaden soll nach Angaben eines Polizeisprechers bei mehr als 200.000 Euro liegen. Ziel der Maßnahmen sei es auch, einen Teil der illegalen Gewinne wieder abzuschöpfen, Beweise zu sichern und Haftbefehle zu vollstrecken.

Videos 01:19 Niedersachsen 18.00 Razzia gegen Menschenhändler Niedersachsen 18.00 Die Polizei hat unter anderem in Niedersachsen Wohnungen einer Schleuserbande durchsucht. Sie soll Thailänderinnen nach Deutschland geholt und zur Prostitution gezwungen haben. Video (01:19 min)

Beschuldigte sollen Arbeitskräfte ausgebeutet haben

Der Vorwurf des Menschenhandels bezieht sich laut Polizei darauf, dass Arbeitskräfte wie Knechte untergebracht und ausgebeutet worden sein sollen. So soll die Großfamilie polnische Mitbürger gefangen gehalten und zum Arbeiten gezwungen haben. Nach Angaben eines Sprechers wurden bei den Durchsuchungen zahlreiche bereits Verdächtige und Zeugen angetroffen. Sie sollen nun vernommen werden.

