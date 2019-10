Stand: 17.10.2019 11:18 Uhr

Kultusminister beraten über Sommerferien

Die Kultusminister der Länder beraten heute auf ihrer Konferenz in Berlin unter anderem über die Regelung für die Sommerferien. Hamburg und Berlin haben vorgeschlagen, den Zeitraum zu verkürzen, in dem die sechswöchigen Ferien stattfinden können.

Nord-Länder haben unterschiedliche Positionen

Die Bundesratsinitiative unterstützt auch Niedersachsen: Das niedersächsische Kultusministerium, der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte und Philologen seien dafür, die Tourismusbranche halte die starke Eingrenzung allerdings für wirtschaftlich fatal, schreibt die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Aus diesem Grund lehnt auch Mecklenburg-Vorpommern eine Neuregelung ab.

Jährliche Verschiebung der Sommerferien soll gering sein

Berlin und Brandenburg fordern, dass die Ferien frühestens am 1. Juli und nicht bereits im Juni beginnen. Sie wollen die jährlichen Verschiebungen der Sommerferien möglichst gering halten. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel war in diesem Jahr vom 1. Juli bis zum 10. August frei. Im nächsten Jahr beginnen die Sommerferien fast zwei Wochen früher. Die Lernziele würden dennoch erreicht, heißt es aus dem Schweriner Bildungsministerium. Für eine Änderung der Regelung sieht es keinen Bedarf.

Wirtschaftsminister fürchtet Tourismuseinbußen

Das Schweriner Wirtschaftsministerium warnt vor einer Verkürzung des Sommerferienkorridors. Dem Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern würden mit jedem wegfallenden Tag sieben Millionen Euro an Einnahmen entgehen. Eine Verkürzung des Zeitraumes sei nicht hinnehmbar, so Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Auch andere Bundesländer - wie Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt - lehnen eine Änderung der Sommerferien-Regelung ab.

