Kommentar: Ein zerrissenes Land

Die Wähler in Thüringen haben den Parteien eine schwierige Aufgabe beschert. Die bisher üblichen Bündnisse kommen im neuen Erfurter Landtag auf keine Mehrheit mehr. Bodo Ramelow und Die Linkehaben mit 31 Prozent zwar gewonnen, aber sie werden unkonventionelle Wege gehen müssen, um regieren zu können. Die AfD darf sich mit 23,4 Prozent als zweistärkste Kraft feiern, noch vor der CDU mit 21,8 Prozent. Die SPD ist 8,2 Prozent im neuen Landtag vertreten, die Grünen und die FDP mit 5,2 beziehungsweise fünf Prozent.

Ein Kommentar von Matthias Gehler, MDR

Thüringen ist ein zerrissenes Land. Diese Wahl ist historisch, weil es in der bundesdeutschen Geschichte so etwas noch nicht gegeben hat. Die Linken liegen bei 31 Prozent, die AfD bei 23,4 Prozent. Bodo Ramelow als einziger linker Ministerpräsident in Deutschland hat das beste linke Ergebnis überhaupt geholt.

Linke verdankt Wahlsieg Bodo Ramelow

Wenn man ihn kennt, weiß man auch woran das liegt: Ramelow ist ein Linker und doch kein Außenseiter für die Wähler - eher ein Außenseiter seiner Partei. Die hat sich im Wahlkampf - wie auf vielen Plakaten zu sehen war - ganz auf Ramelow konzentriert - bis hin zur Selbstverleugnung.

Ramelow hat keine extremen Positionen bezogen. Er ist Realist, kennt sich im Land aus. Er hat voll auf den Bonus des Amtsinhabers gesetzt. Für mich hat nicht die Linke, sondern Bodo Ramelow als Staatsmann gewonnen.

AfD mobilisiert Nichtwähler

Im rechten Lager sieht es genau anders aus: Wie man es auch dreht - den größten Zuwachs hat die AfD. Von 10,6 Prozent auf fast 24 Prozent. Das ist mehr als eine Verdoppelung. Auf den ersten Blick ist das ein riesiger Erfolg, auf den zweiten Blick eine uneingeschränkter Erfolg für Björn Höcke?

Im Vergleich zu den Erfolgen der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg lag beim Thüringer Parteivorsitzenden die Latte, über die er innerhalb seiner Partei springen musste, weitaus höher.

Er vertritt eine extreme Rechtsaußenlinie mit seinem innerparteilichen Flügel und hatte die größte Chance sich in Opposition zu einer linksgeführten Regierung zu profilieren. Das ist ihm gelungen. Aber reicht das innerhalb seiner Partei? Er hat in Thüringen einen Bekanntheitsgrad von fast 90 Prozent, aber drei Viertel lehnen ihn ab. "Herr Höcke - Sie machen mir Angst" - hat kürzlich eine Frau im Fernsehen zu ihm gesagt.

Ist das AfD-Wählerpotential nun ausgeschöpft? Auch Protest- und Wechselwähler - von denen es im Osten der Republik bekanntlich mehr gibt als im Westen - lassen sich nicht unendlich mobilisieren. Wobei es allerdings der AfD bei dieser Wahl gelungen ist, Nichtwähler an die Wahlurnen zu holen - das hat dazu beigetragen, die Wahlbeteiligung auf 65,5 Prozent zu erhöhen - auch das ist Demokratie.

Unkonventionelle Ideen gefragt

Das im Besonderen die Grünen und aber auch die anderen Parteien unter der Polarisierung zwischen rechts und links aufgerieben wurden und extrem Federn lassen mussten, steht auf einem anderen Blatt und macht eine Regierungsbildung unendlich schwerer, wenn nicht unmöglich.

Bodo Ramelow, der jetzt auf andere zugehen will, ist dafür bekannt, dass er unkonventionelle Wege gehen kann. Der Druck auf die CDU wächst, denn zwei Drittel der Thüringer sprechen sich gegen eine Minderheitsregierung aus. Neue Ideen sind gefragt. Es scheint, auch die Zeit nach der Wahl bleibt historisch.

