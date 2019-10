Stand: 09.10.2019 16:00 Uhr

Tadel für ein Klimapaket, das auch Lob verdient

Die Bundesregierung hat das Klimapaket und damit konkrete Ziele für mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht. Das Maßnahmenpaket regelt verbindlich, wie in Bereichen wie Verkehr und Landwirtschaft weniger CO2 ausgestoßen werden soll.

Ein Kommentar von Alex Krämer, RBB, ARD-Hauptstadtstudio

Erstmal ein bisschen meckern, denn dafür gibt es gute Gründe: Was die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat, ist ziemlich teuer und nicht besonders effektiv. Sie setzt in erster Linie auf Förderprogramme, nach dem Motto: "Je mehr Milliarden wir raushauen, desto umweltschonender". Das stimmt aber nicht: Klimaschädliche Subventionen zu streichen, kostet zum Beispiel überhaupt nichts, würde aber mindestens so gut steuern wie Förderprogramm Nummer 543 oder 544.

Warum gibt's keine "Klimaprämie"?

Programm-Hinweis NDR Info Klimaschutz im Kabinett NDR Info Ist es ein mutiger Schritt oder eher ein Trippelschrittchen? Die Ansichten über das Klimaschutzpaket der Bundesregierung gehen weit auseinander. Die Redezeit auf NDR Info. mehr

Für die Akzeptanz wäre es außerdem besser, die Einnahmen aus dem neuen Preis auf Kohlendioxid dem einzelnen Bürger direkt und transparent wieder zurückzugeben, über eine Pro-Kopf-Rückzahlung am Monats- oder Jahresende.

Würde sich anfühlen wie eine Nebenkostenrückzahlung, über die sich auch jeder Mieter freut, obwohl er ja weiß, dass es das eigene Geld ist, das er da zurückbekommt. Gerade Geringverdiener würde eine solche Klimaprämie außerdem stärker entlasten als das, was jetzt vorgesehen ist - höhere Pendlerpauschale und dergleichen mehr.

Der Druck auf die einzelnen Ministerien wird steigen

Zwischenfazit also: teuer, nur halb effektiv und halb sozial - so viel zum Gemecker. Damit zum Lob, denn auch das ist angebracht: Im Klimapaket stecken zwei auf den ersten Blick eher unscheinbare Samenkörner, die aufgehen und Wirkung entfalten können, schneller und kräftiger, als heute absehbar.

Da ist erstens der Preis auf CO2. Ja, der ist niedrig, noch für fünf, sechs Jahre zu niedrig, um tatsächlich viel zu bewirken. Aber das Instrument, einmal geschaffen, lässt sich relativ leicht nachsteuern - zum Beispiel dann, wenn sich abzeichnet, dass Deutschland seine Ziele schon wieder reißt.

Und da ist zweitens die klare Verantwortung der einzelnen Minister für den Klimaschutz in ihrem Bereich, klare Ziele für Verkehr, Gebäude und so weiter, runtergebrochen auf jedes einzelne Jahr. Da wieder rauszukommen, wird schwer. Der Druck auf diejenigen, die so bummeln wie bisher das Verkehrsministerium, wird steigen. Zumal sie dann verantwortlich sind für EU-Strafzahlungen, die alle treffen.

Mechanismen greifen fast automatisch, wenn geschlampt wird

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat es also geschafft, Mechanismen einzubauen, die fast automatisch greifen, wenn Deutschland weiter schlampt. Selbstverständlich lassen sie sich dann immer noch irgendwie aushebeln, aber eben nur mit sehr großer Mühe.

Gut möglich also, dass irgendwann in ein paar Jahren ein grüner Umweltminister ganz im Stillen vor Schulze den Hut zieht - dann, wenn er den Instrumentenkasten aufklappt, den sie ihm hinterlassen hat. Aber vielleicht ist Schulze ja auch noch selbst im Amt, wenn das nötig wird. Das könnte nämlich schnell gehen - siehe meine Meckerei von oben.

Weitere Informationen #wetterextrem - Der Norden im Klimawandel Die Erde wird immer wärmer. Wetterextreme oder der Anstieg des Meeresspiegels sind die Folgen - sie zeigen sich auch in Norddeutschland. Informationen und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentar | 09.10.2019 | 18:30 Uhr