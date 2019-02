Stand: 08.02.2019 15:22 Uhr

Kliniken, Polizei, Ämter: Warnstreiks angekündigt

Im Streit um die Bezahlung der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Länder haben die Gewerkschaften für kommende Woche Warnstreiks angekündigt. Auch in Norddeutschland soll es Aktionen geben, wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Freitag mitteilte. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern würden unter anderem die Beschäftigten in Verwaltungen und Unikliniken zu Warnstreiks aufgerufen. In Hamburg forderte der Beamtenbund dbb Beschäftigte von Polizei, Verwaltung, Finanzämtern und Sozialer Arbeit sogar auf, am Dienstag ganztägig die Arbeit niederzulegen.

Grund sei das Scheitern der zweiten Verhandlungsrunde mit den Ländern, hieß es. Ver.di spricht von einer "Blockadehaltung der Arbeitgeber".

Heute bereits Aktionen an Unikliniken in Kiel und Lübeck

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern seien Warnstreiks unter anderem im Bereich des Küstenschutzes, des Straßenbaus, beim Landeslabor, an den Unikliniken und im Bildungsbereich zu erwarten. Bereits heute hätten Beschäftigte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel und Lübeck mit aktiven Mittagspausen auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht.

Am Mittwoch ist nach Angaben eines ver.di-Sprechers beim Straßenbauamt in Stralsund eine aktive Mittagspause geplant. In der übernächsten Woche könne es dann dort auch zu ganztägigen Streiks kommen.

Warnstreiks im öffentlichen Dienst NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.02.2019 14:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig Nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde lassen die Gewerkschaften auch Hamburg die Muskeln spielen: Im öffentlichen Dienst soll es in den kommenden Wochen Warnstreiks geben.







Beschäftigte wollen in die Alster springen

Bereits für Montag seien die Mitarbeiter der Hamburger Bezirksämter zum Warnstreik aufgerufen. Weitere Arbeitsniederlegungen soll es in den darauf folgenden Tagen an Schulen und Hochschulen sowie im sozialen Bereich in Hamburg geben. Am Dienstag plant der dbb eine Aktion an der Alster unter dem Motto "der öffentliche Dienst geht baden". Dabei sollen Beschäftigte ihrem Unmut über die Haltung der Arbeitgeberseite durch einen Sprung ins Wasser Ausdruck verleihen.

Die Gewerkschaften verlangen Einkommenssteigerungen von sechs Prozent - mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt die Forderung als überzogen ab, hatte aber bei den Gesprächen am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam kein eigenes Angebot vorgelegt.

