Stand: 06.05.2019 09:38 Uhr

Kiel: Lagerhalle mit Oldtimern ausgebrannt

In Kiel-Projensdorf am Nord-Ostsee-Kanal ist eine etwa 700 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner in Projensdorf, Wik, Holtenau und Suchsdorf gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Das Feuer war nach gut einer Stunde gelöscht, die Nachlöscharbeiten werden sich den gesamten Vormittag hinziehen.

Große Rauchwolken über dem Holsteinstadion NDR 1 Welle Nord - 06.05.2019 08:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel Rund 100 Helfer sind in Kiel-Projensdorf im Einsatz, um ein Feuer in einer Lagerhalle zu löschen. Stefanie Strothmann von der Kieler Feuerwehr spricht von großen Rauchwolken.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Reifen und Fahrzeuge verbrannt

Im Einsatz waren rund 100 Helfer von der Berufsfeuerwehr Kiel sowie von vier Freiwilligen Wehren. In der Halle waren nach Angaben der Feuerwehr Oldtimer und Reifen untergebracht. Die Rauchentwicklung war sehr stark. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden, auch die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt.

Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz







































Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2019 | 07:00 Uhr