Stand: 19.01.2019 12:28 Uhr

Kalt und sonnig: Traumhaftes Winterwetter im Norden

Hoch "Brigida" sorgt weiter für kaltes, aber auch sonniges Wetter in Norddeutschland. "Wir haben zurzeit ein entspanntes Winterwetter und insgesamt eine sehr planbare Situation", sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met in Hamburg. Eine grundsätzliche Wetteränderung sei nicht zu erwarten; nur ein leichter, kontinuierlicher Temperaturrückgang. "Ein Hochdruckgebiet mit seinem hohen Luftdruck sorgt für eine Wetterberuhigung", so Jung weiter. Wer zu Beginn der kommenden Woche mit dem Auto zur Arbeit müsse, könne glättebedingt schon jetzt mehr Zeit für den Weg einplanen.

Winterwetter wie aus dem Bilderbuch





















Tagestemperaturen leicht über dem Gefrierpunkt

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen dem Meteorologen zufolge auch an der Nordseeküste unter den Gefrierpunkt, im Landesinneren liegen sie durchgehend bei -5 bis -6 Grad. Am Tag seien 1 bis 2 Grad zu erwarten - dann mit verbreitetem Sonnenschein.

Am Donnerstag könnte Schnee fallen

Zu Wochenbeginn geht es winterlich weiter mit Tagestemperaturen von 0 bis 2 und nächtlichen -2 bis -6 Grad. "Von Montag bis Mittwoch erwarten wir einen täglichen Sonne-Wolken-Mix, es bleibt überwiegend trocken", sagt Jung. Am Donnerstag sei dann Schneefall möglich.

Ganz normales Winterwetter

Insgesamt könne man durchaus von einer Kältewelle sprechen - aber nur mit Blick auf die Temperaturen der vergangenen Wochen. "Im Vergleich damit haben wir natürlich kaltes Wetter. Für die Jahreszeit und die Region herrscht aber ganz normales Winterwetter", sagt Jung.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 18.01.2019 | 12:00 Uhr