Frühlingsbeginn: Der Norden hinkt hinterher

Norddeutschland nimmt es noch ein bisschen gelassen: Heute beginnt der kalendarische Frühling. Prompt wird es zwar auch im Norden etwas wärmer - aber auch erstmal wieder wolkiger und feuchter. Erst etwas später zeigt sich das Wetter dann auch hierzulande frühlingshaft warm und sonnig.

Frühling kann sich noch nicht durchsetzen NDR//Aktuell - 19.03.2019 14:00 Uhr Zum kalendarischen Frühlingsanfang bleibt das Frühlingswetter aus: Mehrere Tiefdruckgebiete sorgen für Wolken und zum Teil auch Regen, nur vereinzelt zeigt sich die Sonne.







Ausläufer von Nordmeertief behindern "Hannelore"

In der vergangenen Nacht ist es nochmal ziemlich kalt gewesen. Mit Nachtfrost war es das jetzt aber erstmal für die nächste Zeit, wie Dennis Dalter, Meteorologe bei MeteoGroup Deutschland, meint. Doch bevor Hoch "Hannelore" jetzt den "richtigen" Frühling in den Norden bringen kann, schiebt sich erst noch ein Ausläufer eines Nordmeertiefs dazwischen. "Das bringt dichtere Wolken mit", sagt Dalter. Teils scheine heute früh zwar zumindest nach Südosten hin noch die Sonne, doch dann zögen überall im Norden dichte Wolken auf - und am Nachmittag auch hie und da Nieselregen. "Aber viel Niederschlag kommt nicht. Und die Temperaturen zeigen schon - es ist eine Warmfront." Bereits heute gebe es einen kleinen Sprung nach oben - bis auf 13 bis 14 Grad Celsius im südlichen Emsland. An der Küste sollen es allerdings nur 8 bis 9 Grad werden.

"Gefühlter" Frühlingsanfang Donnerstag oder Freitag

"Von den Temperaturen her kommt am Donnerstag langsam der Frühling", sagte Dalter NDR.de. In Niedersachsen mit bis zu 17 Grad, in Hamburg 16 Grad und selbst an der Nordsee zweistelligen Werte bis immerhin 13 Grad, dabei an den Küsten allerdings auch mäßiger bis frischer Wind und weiterhin dichtere Wolkenfelder. Im Süden Niedersachsens werde sich die Sonne am Donnerstag aber schon bis zu fünf Stunden lang zeigen.

"Gefühlter" Frühlingsanfang ist in Norddeutschland dann sicher spätestens am Freitag: "Ein richtig schöner frühlingshafter Tag, mit Temperaturen bis zu 19 Grad und viel Sonne." Lediglich in Schleswig-Holstein werde es etwas frischer bleiben und auch mehr Wolken geben, aber ziemlich sicher keinen Regen.

Am Wochenende schon wieder kühler

Am Wochenende kommt dann aber schon wieder etwas kühlere Luft von Nordwesten. "Das Hoch fängt an zu schwächeln und es dringt wieder mehr Nordseeluft vor", prognostiziert Dalter. Am Sonnabend sei noch mit 10 bis 15 Grad in Norddeutschland zu rechnen, am Sonntag mit 8 bis 12 Grad. Dafür bringe der Sonntag aber mehr Sonne.

Und wie ist der weitere Trend? "Frühling möchte kommende Woche noch nicht wieder ausbrechen", meint Dalter. Richtig schlecht werde es aber wohl auch nicht. Montag seien ein paar Schauer möglich und etwas auflebender Wind. Die Höchsttemperaturen sollen bis Wochenmitte voraussichtlich wieder im einstelligen Bereich liegen. Das ist laut Dalter aber auch völlig normal - trotz kalendarischen Frühlingsanfangs. "Für Hamburg zum Beispiel sind zu dieser Zeit etwa 9 Grad der durchschnittliche Höchstwert."

Bilanz: Winter im Norden ungewöhnlich mild

Dagegen war der Winter im Norden - ebenso wie im übrigen Deutschland - deutlich wärmer als gewöhnlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bilanzierte: Hamburg war demnach mit durchschnittlich 4,3 Grad Celsius von Dezember bis Ende Februar sogar das zweitwärmste Bundesland. Im langjährigen Mittel der Referenzperiode von 1961 bis 1990 liegt der Wert zu dieser Jahreszeit in Hamburg lediglich bei 1,2 Grad. Auch in Niedersachsen (4,1 Grad gegenüber einem langjährigen Mittel von 1,2 Grad), Schleswig-Holstein (3,9 Grad gegenüber 0,9 Grad) und Mecklenburg-Vorpommern (3,5 Grad gegenüber 0,2 Grad) war es laut DWD deutlich wärmer als gewöhnlich. Die Niederschlagsmenge in Norddeutschland lag im vergangenen Winter leicht über dem langjährigen Mittel. Aber auch die Sonne schien länger - etwa 20 Prozent mehr als gewöhnlich im Norden.

