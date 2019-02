Stand: 03.02.2019 09:39 Uhr

Immer mehr Geflüchtete im Norden in Arbeit von Carolin Fromm, NDR.de

Der Syrer Muhammad erreichte Ende 2014 Hamburg. Erst im vergangenen Jahr besuchte der anerkannte Flüchtling eine Weiterbildung - und arbeitet jetzt als Kranfahrer. Mit dem Job ist er glücklich. Für die meisten Asylbewerber und Flüchtlinge ist der Weg zur Arbeit ein langer und oft steiniger: Asylverfahren, Sprachkurse, Praktika, Einleben, Anerkennung von Zeugnissen, Weiterbildung - und stets viel Bürokratie.

Recherchen von NDR.de zeigen, dass die Integration von ehemaligen Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt immer besser gelingt. 2018 fanden im Norden viel mehr von ihnen eine Beschäftigung als im Vorjahr. "Erst mal kann man festhalten, dass die betriebliche Integration von Geflüchteten schon ganz gut läuft", sagt Constantin Bräunig, Projektreferent beim "Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge" des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Doch zahlreiche Hürden bleiben.

Da die Aufenthaltserlaubnis eines Menschen in der Beschäftigungsstatistik lange nicht erfasst wurde, behelfen sich Behörden damit, anzugeben, wie viele Menschen aus den acht Haupt-Asylherkunftsländern (Top 8: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien) einen Job gefunden haben. Hierunter fallen allerdings auch Menschen, die nicht geflüchtet sind, sondern beispielsweise mit Deutschen verheiratet sind.

In allen norddeutschen Bundesländern stieg diese Zahl in den vergangenen Jahren deutlich. In Mecklenburg-Vorpommern verdoppelte sie sich sogar von 2017 zu 2018. "Seit Juni 2014 konnte die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus diesen Ländern mehr als verdreifacht werden", teilt das niedersächsische Arbeitsministerium auf Anfrage mit.

Dass immer mehr ehemalige Asylbewerber Arbeit finden, erscheint zunächst wenig überraschend, da auch immer mehr von den 2015 angekommenen Menschen Sprachkurse beenden und auf den Arbeitsmarkt drängen. Aber die Zahlen zeigen, dass nicht nur absolut, sondern auch relativ gesehen immer mehr Geflüchtete Arbeit finden. Die sogenannte Abgangsrate verdeutlicht, dass die berufliche Integration zunehmend besser gelingt.

"Die Sprache wird auf jeden Fall besser, denn viele Leute leben mittlerweile drei bis vier Jahre hier", sagt Bräunig, der Unternehmen berät, die Geflüchtete ausbilden oder beschäftigen. "Im Handwerk klappt es gut. In der Logistik und im Gastrogewerbe auch." Laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit (BA) findet knapp ein Drittel der Geflüchteten Arbeit in der Zeitarbeits-Branche. Vor allem wenig attraktive Branchen mit großem Druck, Arbeitskräfte zu finden, würden Geflüchteten eher eine Chance geben, so Bräunig. Eine Hürde bleibe die Fachsprache - besonders bei schriftlichen Prüfungen.

Die Bundesagentur für Arbeit erfasst seit Juni 2016 die Arbeitslosigkeit von "Personen im Kontext Fluchtmigration". Diese Größe wurde damals eingeführt, um die berufliche Integration der vielen Neuankömmlinge besser untersuchen zu können, da die Top 8 auch Menschen einschließen, die keinen Asylantrag gestellt haben.

Was bedeutet "Personen im Kontext der Fluchtmigration"? Seit Juni 2016 erfasst die Bundesagentur für Arbeit Daten zu "Personen im Kontext der Fluchtmigration". Dies umfasst anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Geschützte sowie Ausländer mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung - also auch abgelehnte Asylbewerber. Nicht dazu gehören Menschen, die über Familiennachzug einreisten. Auch diejenigen, die nach drei Jahren Flüchtlingsschutz einen unbefristeten Aufenthalt bekommen haben, fallen raus. Diese Gruppe wird in den kommenden Monaten stark zunehmen.

Laut Arbeitsministerium in Niedersachsen begannen 2018 fast 10.000 "Personen im Kontext Fluchtmigration" eine Beschäftigung aus der Arbeitslosigkeit heraus am ersten Arbeitsmarkt. Im Dezember 2018 waren dort noch fast fünf Mal so viele arbeitssuchend gemeldet. Auf Anfrage teilte das Innenministerium in Schwerin mit, dass 2018 doppelt so viele "Personen im Kontext Fluchtmigration" eine Stelle am ersten Arbeitsmarkt gefunden haben wie im Vorjahr. Wer am ersten Arbeitsmarkt arbeitet, bekommt keine staatliche Unterstützung mehr. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) schreibt Ende Januar auf ihrer Facebook-Seite: "Von den 33.400 Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter in HH sind 2/3 in Arbeit oder Ausbildung. Darüber bin ich sehr froh!"

Fakhria Najem fragt sich, wie nachhaltig diese auf den ersten Blick erfolgreichen Zahlen sind. "Die Arbeitsverträge, die wir sehen: Davon können die Leute selten ihre Familie voll finanzieren", sagt die Gründerin des Hamburger Vereins Bin. Dieser vermittelt Geflüchtete und Migranten in Arbeit und Ausbildung und berät derzeit etwa 300 Menschen.

Die Abbrecherquote bei Ausbildungen sei ihrer Erfahrung nach sehr hoch - oft liege das an fehlender Kommunikation. "Einige Geflüchtete verstehen nicht, dass Fehler normal sind und nicht gleich den Rausschmiss bedeuten. Sie reden nicht über Fehler. Da ist die Angst groß."

Beraterin Najem weist darauf hin, dass besonders Frauen es schwer hätten, Arbeit zu finden. "Wir vermitteln fast 80 Prozent der Frauen in Maßnahmen - Praktikum, berufsbezogenen Deutschunterricht, Produktionsschulen. Wir finden kaum Arbeitsplätze für sie. Das ist die Realität." Dies bestätigt eine aktuelle Studie der Bundesagentur für Arbeit. "Sowohl bei sozialversicherungspflichtiger als auch bei ausschließlich geringfügiger Beschäftigung sind Männer deutlich häufiger beschäftigt als Frauen", heißt es dort. Für Frauen spiele neben Traumatisierung auch fehlende Kinderbetreuung eine große Rolle, so Najem. Es fehlten außerdem Beratungsstellen und Sprachkurse für geflüchtete Frauen in Hamburg, in die eine Kinderbetreuung integriert ist.

Najem wünscht sich, dass Geflüchtete mehr Zeit für Bildung bekommen und nicht von einem Job in den nächsten gedrängt werden. "Ich verstehe, warum Deutschland das möchte, aber es ist nicht nachhaltig. So bekommen wir viele niedrigschwellige Jobs besetzt, aber mit Menschen, die unsere Sprache nicht sprechen." Constantin Bräunig vom "Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge" wünscht sich vor allem klare Regeln. "Mit Blick auf das kommende 'Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung' brauchen Unternehmen vor allem Planungssicherheit."

