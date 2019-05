Stand: 17.05.2019 15:25 Uhr

"Ich gehe wählen": Zeigen Sie's auf Facebook

Am 26. Mai ist Europawahl. Auch alle Norddeutschen sind dazu aufgerufen, über die Zusammensetzung des künftigen EU-Parlaments mit abzustimmen. Und egal, ob per Briefwahl, an ungewöhnlichen Orten oder am Sonntag in Wahllokal um die Ecke - jede Stimme für Europa zählt. Wenn auch Sie zeigen wollen, wie wichtig die Europawahl ist, bietet NDR.de auf Facebook ein eigenes Design für Ihr Profilbild an. Mit dem Update können Sie zeigen: "Ich gehe wählen".

EU-Wahl im Profilbild

Und so funktioniert es: Klicken Sie auf das Posting. Darunter finden Sie den Button: "Versehe dein Profilbild mit dem Design von NDR.de." Klicken Sie auf "Ausprobieren". Ihr Profilbild zeigt sich jetzt mit dem neuen "Ich gehe wählen"-Design.

