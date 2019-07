Stand: 22.07.2019 22:51 Uhr

Hundstage: Rekord-Hitze erwartet

Pünktlich zum Beginn der Hundstage wird es wieder heiß in Norddeutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schließt nicht aus, dass so mancher Allzeit-Hitze-Rekord im Norden gebrochen wird. Bereits ab Dienstag erwartet die Menschen ein nahezu wolkenloser Himmel. Ende der Woche können die Temperaturen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auf bis zu 38 Grad Celsius steigen. Vorsorglich gab der DWD sogar schon eine Hitzewarnung unter anderem auch für Niedersachsen heraus.

Das Wetter: Der Sommer kommt wieder NDR//Aktuell - 22.07.2019 14:00 Uhr Der Sommer scheint wieder zu kommen. Ab Dienstag soll es heiß und trocken mit Temperaturen um die 30 Grad werden.







Urlauber an der Ostseeküste haben es vergleichsweise frisch - hier erwarten die Meteorologen Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Grund für die Hitzewelle ist "Yvonne" - ein Hoch, das heiße und trockene Luft aus der Sahara nach Norden treibt.

Nur kleine Tiefausläufer unterwegs

Erstmal sei nicht mit Regen zu rechnen, prognostiziert der DWD. "Ab Freitag wird aber ein kleiner Tiefausläufer durchziehen", sagte ein Sprecher. Im äußersten Westen Niedersachsens könne es deshalb einige wenige Schauer geben. Am Wochenende werde es vermutlich vereinzelt auch in anderen Landesteilen regnen. Die extreme Hitze werde zum Wochenende vorbei sein. "Ab dann pendelt es sich vorläufig bei etwa 28 bis 30 Grad ein", so der Sprecher.

Die Bedeutung der Hundstage Sommerliche Hitzeperioden werden im allgemeinen Sprachgebrauch heute oft Hundstage genannt. Deutsche Kalender nennen konkret aber meist den Zeitraum vom 23. Juli bis zum 23. August. Mit Vierbeinern haben die Hundstage allerdings nur indirekt zu tun: Ihren Namen verdankt die sommerliche Hitzewelle dem Erscheinen des "Hundssterns" Sirius am Morgenhimmel. Dass der hellste Stern im Sternbild Großer Hund im Morgengrauen aufgeht, brachten die alten Griechen mit der sommerlichen Hitze in Verbindung.

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 22.07.2019 | 14:00 Uhr