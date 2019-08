Stand: 07.08.2019 18:50 Uhr

Höhere Fleischsteuer: Gegenwind aus dem Norden

Die Diskussion um eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte in Deutschland schlägt hohe Wellen - auch im Norden. Nach dem Vorschlag, die Mehrwertsteuer auf Fleisch von bisher 7 auf 19 Prozent zu erhöhen, laufen viele Bauern, Agrarexperten und Verbraucherschützer Sturm gegen ein solches Ansinnen. Die meisten halten eine Steuer für das falsche Instrument, um mehr für das Tierwohl und den Klimaschutz zu tun. Einige wenige Stimmen mahnen, keine Denkverbote auszusprechen.

Starke Gegenwehr aus Niedersachsen

Starker Gegenwind in der Debatte kommt aus Niedersachsen, dem deutschen "Agrarland Nummer eins". Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) ließ am Mittwoch mitteilen, sie halte es für zielführender, den Verbraucher zu schulen und ihn in die Lage zu versetzen, beim Fleischkonsum bewusste Entscheidungen zu treffen. Albert Stegemann, agrarpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag und selbst Landwirt aus Ringe in der Grafschaft Bentheim, befürwortet die Diskussion - lehnt aber eine Steuer ab. "Ich bin kein Freund von neuen Steuern, die Union will keine Steuererhöhung. Aber mir geht es darum, nicht gleich ein Denkverbot auszusprechen", sagte er NDR 1 Niedersachsen. "Ich finde es löblich, dass der Tierschutzbund erkannt hat: Ein Umbau der Landwirtschaft kostet Geld, und dieses Geld muss man den Landwirten auch zur Verfügung stellen."

Als Thema für das mediale Sommerloch stufte die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) im niedersächsischen Damme den Vorschlag ein. Die Schweinehalter warben stattdessen für eine Art "Vertrag mit der Gesellschaft" über eine gewünschte Nutztierhaltung. Niedersachsens Landvolk-Präsident Albert Schulte To Brinke steht einer Erhöhung der Mehrwertsteuer ebenfalls skeptisch gegenüber.

Ernährungsforum äußert sich positiv

Das Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland steht einer höheren Steuer oder einer Fleischabgabe sehr positiv gegenüber. Denn der Markt würde die Tierwohlbemühungen der Landwirte nicht ausreichend honorieren. Das Forum verweist auf eine Studie der Hochschule Osnabrück, die belege, dass Verbraucher freiwillig kaum bereit sind, mehr zu zahlen, etwa für Ware mit Tierwohlsiegel. In Niedersachsen werden 8,3 Millionen Schweine und rund 2,5 Millionen Rinder gehalten. Beide Zahlen waren zuletzt rückläufig - wie auch die Schlachtmenge: Im ersten Halbjahr 2019 wurden in Niedersachsen rund 1,4 Millionen Tonnen Fleisch produziert, das sind 2,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht.

Geteiltes Echo in Schleswig-Holstein

Der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) sagte, eine höhere Besteuerung von Fleisch allein reiche nicht aus. Ein echter Fortschritt in Bezug auf Tierwohl und Klimaschutz sei nur zu erreichen, wenn die Landwirtschaftsbetriebe beim Preis belohnt würden, die qualitativ hochwertig arbeiten. "Wir brauchen eine nachhaltige Landwirtschaft, strengere Düngeregeln und eine passgenaue EU-Agrarfinanzierung", sagte Albrecht.

Leicht amüsiert reagierte der agrarpolitische Sprecher der FDP, Oliver Kumbartzky: Eine Fleischsteuer gehe auf keine Kuhhaut. Es sei eine Milchmädchenrechnung zu glauben, dass eine solche Steuer den Umbau von Ställen finanzieren würde, sagte er NDR 1 Welle Nord. Mit einer Fleischsteuer würde man genau das Gegenteil von dem erreichen, was man beabsichtigt, sagte Heiner Rickers von der CDU-Fraktion in Kiel. Der Handel würde auf Kosten der Landwirte versuchen, die Preise trotz höherer Steuern gering zu halten.

Habeck gegen Vorschlag aus eigenen Reihen

Die agrarpolitische Sprecherin der Grünen im Niedersächsischen Landtag, Miriam Staudte, nannte einen höheren Steuersatz hingegen "absolut sinnvoll": "Es besteht ein großer Bedarf, die Mehreinnahmen zweckgebunden für Umbauten zur Verfügung zu stellen, die mehr Tierwohl garantieren, und Landwirte mit den Mehrkosten für mehr Tierwohl nicht allein zu lassen." Grünen-Parteichef Robert Habeck aus Lübeck stellte sich indes gegen den Vorstoß, der maßgeblich von Politikern aus seiner eigenen Partei mitgetragen wird. Er teile zwar die Ansicht, dass die Fleischproduktion gesenkt werden müsse. Es sei aber besser, das gesamte Steuersystem ökologisch und sozial umzubauen, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Eine isolierte Betrachtung von Einzelsteuersätzen halte er für nicht sinnvoll.

MV: Backhaus sieht Teil einer Lösung

In Mecklenburg-Vorpommern werden jährlich etwa 170.000 Tonnen Fleisch produziert, vor allem von Schweinen und Rindern. "Wenn es gelänge, tatsächlich den Landwirten mehr Geld für den Rohstoff zu bezahlen, dann sähe ich das als Teil einer Lösung an", sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) bei NDR 1 Radio MV. "Das würde natürlich auch dazu führen, dass die Wertschätzung für Lebensmittel deutlich erhöht würde." Außerdem brauche Deutschland endlich ein staatliches Tierwohllabel, damit der Verbraucher erkennen könne, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden.

In eine ähnliche Richtung argumentiert Landesbauernpräsident Detlef Kurreck. "Eine Fleischsteuer verteuert nur den täglichen Einkauf", sagte er. Der Chef der Verbraucherzentrale in Mecklenburg-Vorpommern, Jürgen Fischer, befürchtet, dass die Zeche letztlich die Verbraucher zahlen: "Fleisch wird ja vielfach verarbeitet, zu Wurst und anderen Produkten. Dann würde es zu einer Preiserhöhung auf breiter Front kommen. Das sollte man sich wirklich dreimal überlegen."

Steuereinnahmen dürfen nicht zweckgebunden sein

Der Chef der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag, Vincent Kokert, fordert: Sollte die Mehrwertsteuer auf Fleisch erhöht werden, müssten die kompletten Mehreinnahmen dem Tierwohl zugutekommen. Nur dann würde der Vorschlag etwas bringen. Das sieht auch Bauernpräsident Kurreck so. Aber genau das ist der Haken: Finanzexperten verweisen darauf, dass Steuereinnahmen grundsätzlich nicht zweckgebunden sein dürften. Eine Sorge, die selbst der Deutsche Tierschutzbund teilt: "Die Gefahr an einer Steuer ist, dass sie direkt in den Bundeshaushalt fließt und für alles Mögliche verwendet werden kann", sagte Sprecherin Lea Schmitz.

