Stand: 23.08.2019 06:42 Uhr

Hochsommer kommt zurück mit 30 Grad

Sommerfeeling in ganz Norddeutschland: Hoch "Corina" macht's möglich. Am Wochenende werden in Niedersachsen die 30 Grad Celsius geknackt, Hamburg kratzt zumindest dran und auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern werden sommerliche 27 Grad erreicht. Dazu blauer Himmel fast überall, die Regenschirme können zu Hause bleiben. Laut NDR Wettervorhersage könnten nur in Vorpommern Wärmegewitter am Sonntagabend für Abkühlung sorgen.

Der Hochsommer kommt zurück NDR//Aktuell - 22.08.2019 14:00 Uhr Temperaturen von bis zu 30 Grad, wolkenloser Himmel - Norddeutschland freut sich auf ein sonniges Wochenenende.







1 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bestes Badewetter, auch an der Küste

Das Comeback des Sommers wird vermutlich viele Kurzentschlossene an die norddeutschen Strände locken. Dort wird es etwas kühler als im Binnenland - doch bei zumeist nur schwachem Wind soll auch an den Küsten die Lufttemperatur auf mindestens 25 Grad steigen. Die Wassertemperatur ist in Nord- und Ostsee gleich, mit maximal 19 Grad.

Schwitzen am Tag, frieren in der Nacht?

Auch wenn die Tagestemperaturen teilweise auf über 30 Grad steigen, die Zeit der lauen Sommernächte ist offenbar vorbei. Gegen Abend kühlt es im ganzen Norden merklich ab, auch am frühen Morgen erreichen die Temperaturen voraussichtlich nur maximal 15 Grad.



Gartenfreunde sollten zur Gießkanne greifen

Trotz der Regenfälle der letzten Tage und Wochen leiden Böden im Norden immer noch unter Dürrefolgen. So ist die sogenannte Bodenfeuchte zum Beispiel in der Lüneburger Heide weiterhin sehr niedrig. Ähnliches gilt in Teilen Norddeutschlands auch für Kleingärten. Wer seinem Rasen also etwas Gutes tun will, der greift am Wochenende zur Gießkanne oder stellt den Sprenger an. Von oben ist keine Hilfe zu erwarten: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt fast überall im Norden bei null Prozent.

Waldbrandgefahr nimmt zu

Das trockene, warme Wetter sorgt wahrscheinlich auch wieder für eine erhöhte Waldbrandgefahr in einigen norddeutschen Regionen. So könnte in Teilen Niedersachsens und Vorpommerns die zweithöchste Warnstufe erreicht werden, so NDR Wetterexperte Frank Böttcher. Spaziergänger oder Pilzsammler sollten sich dort besonders aufmerksam verhalten.

Es bleibt warm und sonnig

Hoch "Corina" hat offenbar einen langen Atem: Für ganz Norddeutschland werden bis mindestens Mitte der kommenden Woche Temperaturen von 25 bis 30 Grad erwartet. Auch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt gering.

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 22.08.2019 | 16:00 Uhr