Noch drei Tage Hitze - dann kracht's!

Das traumhafte Sommerwetter im Norden geht in die Verlängerung. Bis einschließlich Mittwoch sorgen laut NDR Wettervorhersage Sonne und ein weitestgehend wolkenfreier Himmel für Temperaturen um die 30 Grad. Auch an den Küsten bleibt es warm, der schwache Wind aus südöstlichen Richtungen wirkt sich hier besonders positiv aus. Im südlichen Niedersachsen sind am Mittwoch sogar 35 Grad möglich. Nur vereinzelt werden Wärmegewitter für Abkühlung sorgen, dann können örtlich auch Sturmböen oder Hagelschauer auftreten, lang anhaltender Starkregen droht jedoch nicht. Ab Donnerstag ist dann aber im ganzen Norden der große Wetterwechsel angesagt. Vom Westen ziehen Tiefdruckgebiete heran und diese haben Kaltfrontgewitter und einen Temperatursturz im Gepäck, Unwettergefahr inklusive.

Hitzebelastung nimmt zu

Bei aller Freude über das schöne Wetter, vor allem ältere und schwächere Menschen könnten mit der tagelangen Hitze zunehmend Probleme bekommen. Verstärkt wirken sich hier die sogenannten Tropennächte aus, denn vielerorts sänken die Temperaturen auch nachts nicht unter die 20 Grad Marke, so NDR Wetterexperte Frank Böttcher. Diese "Rund-um-die-Uhr-Hitze" kann z.B. Kreislaufbeschwerden auslösen. Reichlich kühle Getränke oder Wadenwickel sorgen hier für Erleichterung. Auch für die Natur sind die tagelangen, heißen und regenlosen Phasen nicht unproblematisch. So gilt in Teilen Niedersachsens zurzeit laut Waldbrandgefahrenindex die höchste Warnstufe 5.

Ab Donnerstag drohen Unwetter

Der Wetterwechsel kommt am Donnerstag, und er kommt mit Macht. Gleich mehrere Tiefdruckgebiete vertreiben Hoch "Corina" und bringen Kaltfrontgewitter und Temperaturstürze mit sich. Auch Unwettergefahr mit Starkregen, Hagelschauern und Sturmböen droht, anfangs vor allem in Niedersachsen. Hier können die Temperaturen schnell unter 20 Grad sinken, während im östlichen Mecklenburg-Vorpommern noch über 30 Grad möglich sind.

