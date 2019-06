Stand: 25.06.2019 21:10 Uhr

Hitze im Norden hält sich nur kurz

Der Norden ist am Dienstag richtig ins Schwitzen gekommen. Fast überall stiegen die Temperaturen auf 30 Grad oder mehr. Der heißeste Ort in ganz Norddeutschland war Lingen im Emsland - mit einem Spitzenwert von 36,1 Grad. Nur an wenigen Stellen in Norddeutschland wurde die 30-Grad-Marke nicht geknackt - etwa an der deutsch-dänischen Grenze und der Ostseeküste mit 27 bis 29 Grad sowie auf Helgoland mit 26 Grad.

Sahara-Hitze im Norden NDR//Aktuell - 25.06.2019 20:15 Uhr Eine Hitzewelle rollt über den Norden. Mancherorts könnte es der heißeste Juni-Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden. NDR//Aktuell extra berichtet über den Hochsommereinbruch.







Heiße Luft aus der Sahara

Ursache für die Hitze sind heiße Luftmassen aus der Sahara, die nach Mitteleuropa drängen. "Der Warmluft-Vorstoß aus dem Süden ist recht markant", sagte Meteorologe Tobias Schaaf vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit NDR.de. Das führe zu einem ungewöhnlich schnellen Anstieg der Temperaturen.

Am Donnerstag nur noch etwa 20 Grad

Doch am Mittwoch soll die Hitze schon wieder etwas abflauen. Die Temperaturen erreichen aber immer noch um 30 Grad. Am Donnerstag ist dann die Hitzewelle erst einmal vorbei: In Schleswig-Holstein fallen die Temperaturen dann teilweise auf unter 20 Grad, im übrigen Norddeutschland werden es 20 bis 25 Grad. Für Hamburg sind dann nur noch 21 Grad vorhergesagt. "Es bleibt aber schön und es wird an Sonne nicht mangeln", sagt DWD-Experte Schaaf.

Zum Wochenende hin wird es dann voraussichtlich wieder etwas wärmer, allerdings nicht so extrem wie zuvor. Eine Gewitterneigung besteht der Prognose zufolge in all der Zeit nicht.

Wetter lässt Waldbrandgefahr steigen

Die hohen Temperaturen und die Trockenheit lassen auch die Waldbrandgefahr steigen. So brach ein Waldbrand in einem munitionsbelastetem Gebiet bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus. Der DWD rechnet zudem in Niedersachsen für die kommenden Tage in der Heide-Region mit sehr hoher Brandgefahr.

Hitzeschutz: Viel trinken und Salzgebäck

Um sich vor den Folgen der Hitze zu schützen, sollte man ein paar Dinge beachten:



Am wichtigsten: viel Wasser trinken

Salz und Mineralien zu sich nehmen, etwa durch Brühe oder Salzgebäck

Keine schwere und fette Kost, sondern besser mehrere kleine und leichte Mahlzeiten

Viel Obst, Salat und Gemüse essen

In geschlossenen Räumen ein nasses Laken vor das Fenster hängen

Kleidung sollte nicht zu eng anliegen

Fenster nur morgens öffnen

Lauwarm duschen statt eiskalt

Wer die Hitze mit Kälte bekämpfen will, sollte darauf achten, seinen Kreislauf nicht zu überlasten: So können Eis oder kalte Getränke Kopfschmerzen auslösen - und wer mit zu niedriger Temperatur duscht, schwitzt hinterher umso mehr. Besser geeignet zur Erfrischung ist lauwarmes Wasser.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnte unterdessen vor Leichtsinn. Häufig würden Strandbesucher völlig überhitzt ins Wasser gehen. Das könne zu Badeunfällen führen. Auch die alte Regel "Nicht mit vollem Bauch ins Wasser" sollte man unbedingt beachten, raten die Lebensretter.

