Stand: 25.07.2019 17:37 Uhr

42 Grad: Lingen knackt eigenen Deutschland-Rekord

Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist in Deutschland eine Temperatur von 42,0 Grad Celsius gemessen worden: Im niedersächsischen Lingen stieg die Temperatur am Donnerstagnachmittag auf diesen Wert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Um 15.10 hatte der DWD an derselben Messtation 41,5 Grad bereits verzeichnet, um 15.50 Uhr 41,6 Grad. Damit wurde der erst gestern aufgestellte Rekord aus dem nordhrein-westfälischen Geilenkirchen gebrochen, wo 40,9 Grad gemessen wurden. Lingen hatte am Mittwoch mit 39,1 Grad den norddeutschen Temperaturrekord geknackt. Der alte Höchstwert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hatte bei 38,7 Grad gelegen, gemessen am 9. August 1992 in Teterow in Mecklenburg-Vorpommern.

Fast 30 Grad auf dem Brocken

Nach wie vor gilt eine flächendeckende DWD-Hitzewarnung. Ursache der hohen Temperaturen ist "Yvonne" - ein Hoch, das heiße und trockene Luft aus der Sahara nach Norden treibt. Sogar auf dem Brocken ist es so heiß wie noch nie: Schon am Mittag wurden auf dem 1.141 Meter hohen Berg im Harz 29,7 Grad Celsius gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Damit wurde der bisherige Topwert von 29,0 Grad von August 2012 übertroffen.

Rekordtemperaturen im Norden NDR//Aktuell - 25.07.2019 14:00 Uhr Am Mittwoch wurden in Lingen im Emsland fast 40 Grad gemessen. Wir reagieren die Menschen auf die Hitze? Judith Wolters hat sich in der Stadt umgehört.







4 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Keine Rekorde in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

In Hamburg stiegen die Temperaturen laut DWD am Nachmittag auf knapp über 35 Grad. Der Rekord von 1992 liegt in der Hansestadt bei 37,3 Grad Celsius. Etwas weniger schwitzten die Menschen in Schleswig-Holstein. Hier lagen die Temperaturen am Nachmittag laut DWD zwischen 35,4 Grad in Itzehoe und 33,1 Grad im Nordseebad St. Peter-Ording. Deutlich kühler war es an der Ostseeküste. Wegen des Ostwindes stiegen die Werte in Hohwacht im Kreis Plön nur auf 28,4, auf Fehmarn 26,2 und in Kiel-Holtenau 31,8 Grad. Damit blieben die Temperaturen in Schleswig-Holstein deutlich unter dem Rekord von 1992, als in Lübeck 38,0 Grad gemessen wurden.

Hannover und Bremen meldeten Mittagstemperaturen von 35 Grad. In Parchim und Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern zeigte das Thermometer am Nachmittag 34 Grad an. Wie heiß es in Ihrer Region wird, erfahren Sie in der NDR Wettervorhersage.

Weitere Informationen Hitze: So kann man Obdachlosen helfen Obdachlose Menschen sind der Hitze schutzlos ausgeliefert. Dehydrierung und Kreislaufprobleme drohen. Birgit Müller von "Hinz & Kunzt" gibt Tipps, wie man ihnen helfen kann. mehr

Frühestens am Wochenende wieder Chance auf Regen

Auch am Freitag sowie am Wochenende soll es sommerlich und heiß bleiben - die Temperaturen schwanken zwischen 27 und 34 Grad. "Das Schauer- und Gewitterrisiko ist bislang gering", prognostiziert der Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met für den Sonnabend. Am Sonntag hingegen drohen laut DWD einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter.

Zu Beginn der neuen Woche rechnen die Wetterdienste wieder mit Spitzenwerten um die 30 Grad.

Höchsttemperaturen am Nachmittag

Alte Menschen und Kinder sind nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums durch die Hitzewelle besonders gefährdet. "Warnzeichen wie Kreislaufbeschwerden, Muskelkrämpfe, Bauchkrämpfe, Erschöpfungs- oder Schwächegefühl sollten unbedingt ernst genommen werden." Denn Hitzschlag oder Sonnenstich könnten lebensgefährlich sein. Wetterexperten raten dazu, sich nicht der prallen Mittagssonne auszusetzen. "Zwischen 11 und 15 Uhr ist die UV-Einstrahlung am höchsten. Dann sollte man unbedingt einen starken Sonnenschutzfaktor benutzen und einen Hut tragen", sagt Jung. Die Temperaturen hingegen seien dann noch nicht auf dem Höchststand - den erreichen sie erst zwischen 17 und 17.30 Uhr.

Weitere Informationen Extreme Hitze - von oben und von unten Die Arbeiter auf der A215 sorgen zurzeit dafür, dass Autofahrer künftig wieder einen gleichmäßigen Boden unter den Rädern haben. Das heißt in diesen Tagen aber auch: Arbeiten bei extremer Hitze. mehr

Waldbrandgefahr und Blaualgen-Belastung steigen

Aufgrund der Hitze nimmt in allen nördlichen Bundesländern die Waldbrandgefahr zu, besonders gefährdet sind laut DWD Südwest-Niedersachsen und Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Am Donnerstag und Freitag steigt dort die Gefährdungsstufe auf 4 bis 5. In vielen Gewässern wie der Alster in Hamburg steigt zudem die Belastung mit Blaualgen. Die Cyanobakterien können ab einer bestimmten Konzentration Hautreizungen, Übelkeit oder Schwindel hervorrufen. Weil an heißen Tagen deutlich mehr Trinkwasser verbraucht wird, rufen einige Versorger an der Ostseeküste dazu auf, sparsam mit dem Verbrauch zu sein.

Ist das noch Wetter oder schon Klimawandel?

Sind die derzeitigen Temperaturkapriolen - mal sehr heiß, dann wieder drastische Abkühlung und auch Regen - noch Wetter oder schon Klimawandel? ARD-Wetterexperte Sven Plöger sagte am Dienstag im NDR Info Interview: "Das ist letztendlich schon Klima." Die Hitzerekorde nähmen übermäßig zu, die Kälterekorde deutlich ab. Hochs und Tiefs blieben insgesamt länger. Dauert ein Hoch sehr lange an, bedeutet das im Sommer Hitze und Dürre. Ist ein Tief lange da, kommt es zu Starkregen und Überschwemmungen. "Das sind die Dinge, die uns die Klimaforschung seit 20, 30 Jahren ausgerechnet hat", resümierte Plöger. Zudem habe die Klimaforschung herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen in Mitteleuropa drei- bis fünfmal höher ist als ohne Klimaveränderung.

Plöger: Der Klimawandel bringt Hitzewellen NDR Info - Aktuell - 23.07.2019 07:20 Uhr Autor/in: Sperling, Andreas Eine neue Hitzewelle ist im Anmarsch - mit Temperaturen von bis zu 40 Grad. ARD-Wetterexperte Sven Plöger erläutert im Interview, wo es in Norddeutschland am wärmsten wird.







3,25 bei 16 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 25.07.2019 | 11:00 Uhr