Stand: 03.06.2019 09:08 Uhr

Schwere Gewitter im Norden erwartet

Nachdem es das Wochenende über warm und sonnig war, muss heute im Norden mit teils heftigen Gewittern gerechnet werden. "Die Luft ist angespannt; also feucht und warm. Das ist das richtige Gemisch für Gewitter", sagte Dominik Jung vom Wetterdienstleister Q.met NDR.de.

Eine Gewitterfront zog am Morgen zunächst von Westen nach Osten über Niedersachsen, auch in Hamburg regnete es am Vormittag. Am späten Montagnachmittag müssen sich dann die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf schwere Gewitter einstellen. "Eine Schwergewitterlage wird hier immer wahrscheinlicher", erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Sollte eine akute Gefahr für die Bevölkerung ausgehen, würden rechtzeitig Warnungen ausgesprochen. Auch im Osten Niedersachsens müsse mit schweren Gewittern gerechnet werden.

Hamburg und Schleswig-Holstein werden von Gewitterfront nur gestreift

In Schleswig-Holstein und Hamburg stören voraussichtlich nur leichte Gewitter mancherorts das schöne Sommerwetter. Laut DWD werden die Bundesländer im Laufe des Tages lediglich von der kräftigen Gewitterfront gestreift.

Insgesamt wird es von heute an etwas kühler als am Sonntag, der etwa die Einwohner von Osnabrück, Wolfsburg oder Hamburg-Veddel mit 32 Grad Wärme verwöhnte. In Schleswig-Holstein wurden bis zu 30 Grad erreicht, etwa in Itzehoe und Pinneberg, in Mecklenburg-Vorpommern stieg das Thermometer beispielsweise in Parchim und Zarrentin auf 31 Grad. Allein an der Ostsee war es kühler, in Sassnitz auf Rügen wurden etwa nur 15 Grad gemessen. Passend zum Sommerwetter starteten die ersten Hamburger Freibäder in die Saison.

Waldbrandgefahr steigt

Allerdings ergaben sich durch die Wärme auch Probleme: Vor allem in Teilen Niedersachsens erreichte die Trockenheit schon wieder ein Ausmaß, welches die Waldbrandgefahr auf die höchste Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen ließ. Betroffen seien unter anderem die Regionen Lüchow, Bergen und Uelzen.

Es bleibt insgesamt recht sonnig und warm

Am Dienstag soll es wieder freundlicher werden, im Verlauf sind aber auch einzelne Schauer und Gewitter möglich - bei Temperaturen von 18 bis 28 Grad. Am Mittwoch gibt es neben teilweise kräftigen Schauern und Gewittern auch zeitweilig Sonnenschein bei 20 bis 31 Grad. Der Donnerstag startet mit Schauern und Gewittern - im Verlauf des Tages folgt eine Wetterberuhigung. Dazu werden 18 bis 25 Grad erwartet.

