Unwetter: Straßen gesperrt, Keller unter Wasser

In Teilen Norddeutschlands hat es in der Nacht zu Mittwoch unwetterartige Regenfälle und heftige Gewitter gegeben. Keller liefen voll Wasser und Straßen wurden überschwemmt. Allein in der Region Hannover gab es über 300 Einsätze der Feuerwehr. Zahlreiche Keller hätten in der Region ausgepumpt werden müssen, so ein Sprecher. Zeitweise waren die Bundestraße 6 und der Südschnellweg in der Stadt so stark überflutet, dass sie gesperrt werden mussten. Zwei Polizisten mussten eine Einsatzfahrt abbrechen, weil sie mit ihrem Streifenwagen auf einer überschwemmten Straße im mehrere Zentimeter hohen Wasser nicht weiterfahren konnten. Auch in Hamburg gab es Probleme auf einigen Straßen. Die A253 musste für eine Stunde zwischen Hohe Straße und Wilstorf gesperrt werden.

Aquaplaning Problem in Hamburg

Auch heute früh warnte der NDR Verkehrsservice zeitweise noch vor Aquaplaning auf der A7 Hamburg-Flensburg zwischen Bahrenfeld und Volkspark. In der Hansestadt war laut Feuerwehr vor allem der Süden von dem Gewitter betroffen. Der Deutsche Wetterdienst hatte in der vergangenen Nacht zeitweise eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Niedersachsen: Straßen überflutet, Bäume umgeknickt

Im niedersächsischen Springe hatte ein Feuerwehrmann auf dem Weg zum Einsatz einen Unfall. Mit seinem Auto krachte er nach Angaben der örtlichen Feuerwehr gegen einen hochgespülten Kanalschachtdeckel, wie NDR 1 Niedersachsen berichtete. Auch im Kreis Celle gab es zahlreiche Einsätze. Vor allem im Bereich rund um Wietze seien etliche Bäume umgeknickt, so ein Polizeisprecher. Straßen hätten teilweise gesperrt werden müssen. Im Weserbergland hatten Autofahrer mit Aquaplaning und Schlamm auf den Straßen zu kämpfen. Laut Polizei gab es zahlreiche Unfälle. So krachte zum Beispiel ein Fahrer mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 217 zwischen Hameln und Springe in die Leitplanke. Nach Angaben eines Sprechers blieb er unverletzt.

