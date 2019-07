Stand: 29.07.2019 11:20 Uhr

Gewitter mit Starkregen im Anmarsch

Die große Hitze in Norddeutschland ist erst einmal vorbei - jetzt aber zieht gebietsweise der große Regen auf. In Mecklenburg-Vorpommern sowie in den östlichen Landesteilen von Schleswig-Holstein und Niedersachsen gibt es bereits eine Unwetter-Vorwarnung. "Derzeit liegt eine Tiefdruckrinne mit feucht-warmer Luft über diesen Landesteilen, die sich nur sehr langsam vorwärtsbewegt. Schon heute Nachmittag drohen Gewitter mit Starkregen", prognostiziert Sonja Stöckle vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

An der Nordsee bleibt's vermutlich trocken

Weniger Sorgen über Unwetter müssen sich die Menschen an der Nordseeküste sowie in den westlichen Teilen von Niedersachsen machen. Dort ist es zwar meist bewölkt und auch unangenehm schwül - größere Regenmengen sind den Angaben zufolge jedoch nicht zu erwarten. Ähnliches gilt voraussichtlich auch für den Großraum Hamburg. Die Temperaturen pendeln sich ein zwischen 23 Grad auf den Nordsee-Inseln und 32 Grad in Pasewalk.

Weshalb Sommerregen so gut riecht Drei Zutaten machen den Duft des Sommerregens aus: Steinstaub, Bakterien-Ausdünstungen und pflanzliche Öle. Durch Niederschlag werden diese Zutaten aufgewirbelt. Petrichor entsteht.







Im Westen freundlich - im Osten wieder Gewitter

Vor allem an der Nordseeküste dürfen sich Urlauber am Dienstag wieder auf freundlicheres Wetter freuen. Die Sonne zeigt sich häufiger und dank trockenerer Luft wird es auch nicht mehr so schwül wie heute. An Nord- und Ostsee steigen die Temperaturen auf rund 24 Grad - im Landesinneren auf etwa 29 Grad.

Ab Mittwoch zieht dann Tief "Wolfgang" über den Norden, der ein ganz ähnliches Wetterbild wie das aktuelle mit sich bringt: feucht-warme Luft vor allem in den östlichen Landesteilen, die nur langsam weiter voran kommt und somit auch wieder zu Gewitter und Starkregen führen kann.

