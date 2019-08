Stand: 28.08.2019 11:14 Uhr

Unwetter: Überflutungen und umgestürzte Bäume

Nach den schweren Gewittern am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch heute mit Unwettern in Norddeutschland. Gestern galten in mehrere Regionen zeitweise Unwetterwarnungen. In Schleswig-Holstein kam es infolge eines Platzregens zu einem schweren Unfall auf der Autobahn 7 bei Neumünster. Zuerst habe ein Autofahrer auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen die Leitplanke geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Eine dahinter fahrende Frau habe ihr Auto gestoppt, um zu helfen. Dann sei ein Wagen in das Auto der Frau gekracht. Alle drei Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die A7 wurde für rund eine Stunde gesperrt.

Unwetterschäden: Feuerwehr Hamburg mobilisiert Reservekräfte

In Hamburg mussten die Einsatzkräfte Schäden durch Hagel, Starkregen und heftigen Wind beseitigen. Wie die Feuerwehr mitteilte, gingen so viele Notrufe ein, dass sämtliche verfügbaren Reservekräfte mobilisiert werden mussten. Zusätzlich waren das Technische Hilfswerk und 30 Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Bei insgesamt rund 300 Einsätzen wurde Wasser aus Gebäuden und Unterführungen gepumpt sowie Baumkronen und abgeknickte Äste von Fahrbahnen, Fahrzeugen, Gleisen und Häusern entfernt, wie NDR 90,3 berichtete. Zweimal kamen Hilferufe von Menschen, die vom Wasser eingeschlossen waren. Einsatzkräfte befreiten eine ältere Dame aus einem überfluteten Keller. Eine Person saß in einem Auto fest. Die Stadtteile Niendorf und Schnelsen waren in Hamburg am stärksten betroffen.

Unwetter über Hamburg 28.08.2019 19:30 Uhr Bei einem starken Gewitter mit Hagel und heftigen Windböen sind am Dienstagabend in Hamburg zahlreiche Wohnungen mit Wasser vollgelaufen. Straßen wurden überflutet.







4,06 bei 16 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mecklenburg-Vorpommern: 200 Einsätze im Landkreis Rostock

In Rostock überschwemmte Starkregen mehrere Straßen. Nach Angaben der Feuerwehr liefen mehrere Keller voll Wasser. Bäume kippten um, Äste brachen ab. Die Feuerwehr rückte zu mehr als 200 Einsätzen im Landkreis Rostock aus, wie NDR 1 Radio MV berichtete. In Bentwisch stürzte ein Lkw-Anhänger auf die Seite. Verletzt wurde niemand. Zwischen Heiligendamm und Kühlungsborn fiel ein Baum auf das Gleis der historischen Bäderbahn "Molli". Etliche Passagiere saßen in der Bahn zeitweise fest. Auch dort wurde niemand verletzt.

Donnerstag und Freitag leichte Abkühlung

Heute Nachmittag drohen bei Gewittern wieder bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch Hagelschauer sind möglich. Die Temperaturen bleiben aber hoch: Auf den nordfriesischen Inseln werden Werte bis 25 Grad erwartet, im Nordosten bis 30 Grad und im südlichen Niedersachsen bis 33 Grad.

Videos 01:30 NDR//Aktuell Das Wetter für Norddeutschland NDR//Aktuell Die aktuelle Wetterlage und die Vorhersage für die kommenden Tage: Der Wetterbericht von NDR//Aktuell hält Sie bei Sonne, Regen, Schnee und Glatteis auf dem Laufenden. Video (01:30 min)

Morgen wird es zunächst kühler und bewölkt - erneut mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Im Tagesverlauf kommt aber oft wieder die Sonne durch, lediglich in Mecklenburg-Vorpommern gibt es dann noch weitere Schauer und Gewitter. Die Werte steigen am Donnerstag auf maximal 22 bis 30 Grad. Für Freitag rechnen Meteorologen wieder mit meist freundlichem und trockenem Wetter. Die Höchstwerte liegen dann bei 21 bis 28 Grad. Am Sonnabend gibt es nochmal viel Sonne und Temperaturen von 24 bis 32 Grad. Der Sonntag wird dann wolkiger und in den meisten Regionen Norddeutschlands kühler.

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 27.08.2019 | 14:00 Uhr