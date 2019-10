Stand: 21.10.2019 20:12 Uhr

Gegen Agrarpaket: Trecker-Sternfahrten im Norden

Die Landwirte sind sauer - und sie lassen ihren Frust raus: Mit Treckern fahren sie am Dienstag in die Innenstädte. Allein in Hannover werden rund 1.000 Trecker erwartet, die aus dem Umland zum Maschsee fahren. Die Polizei rechnet mit einem Verkehrschaos, das bis zum Abend dauern wird. Aufgerufen zu dem bundesweiten Aktionstag hat das Netzwerk "Land schafft Verbindung"; eine zentrale Kundgebung wird es in Bonn geben. Die Landwirte protestieren unter anderem gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. "Wir möchten, dass die Politik und Verbände mit uns als Basis sprechen", sagte Meike Schulz-Broers von dem Netzwerk.

Sternfahrt nach Rendsburg

Niedersachsen ist norddeutscher Schwerpunkt des Aktionstages, in zahlreichen Orten sind hier Trecker unterwegs. Aber auch in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind Sternfahrten und Kundgebungen geplant, wie Schulz-Broers sagte. In Schleswig-Holstein ist eine Kundgebung in Rendsburg das Ziel einer landesweiten Sternfahrt. Rund 1.500 Trecker werden dort erwartet. Da diese nur etwa 30 bis 40 Kilometer pro Stunde fahren, rechnet die Landespolizei mit zum Teil erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Besonders der Rendsburger Kanaltunnel könnte zum Nadelöhr mit langen Wartezeiten werden, heißt es. Den Organisatoren zufolge werden die Landwirte gegen 12 Uhr wieder die Heimreise antreten.

Trecker-Treffen im Rostocker Stadthafen

Rund 500 Traktoren werden in Mecklenburg-Vorpommern erwartet: Ihre Fahrer machen sich zu einer Sternfahrt zum Rostocker Stadthafen auf. Die Polizei geht von teils erheblichen Behinderungen auf den Straßen Rostocks und der Umgebung aus. "Wir Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern empfinden sowohl das Agrarpaket als auch das Vorgehen der Minister als einen Schlag ins Gesicht", sagte Kathrin Naumann, Sprecherin der Bewegung in Mecklenburg-Vorpommern.

Auto besser stehen lassen

In Hannover starten die Teilnehmer in verschiedenen Gemeinden im Umland und rollen dann zum Nordufer des Maschsees. Welche Strecken die Demozüge nehmen werden, stehe noch nicht abschließend fest, teilte die Polizei am Montag mit. Entlang dieser Routen werde es zu temporären, teilweise aber auch längerfristigen Straßensperrungen kommen. Verkehrsteilnehmer müssten sich auf teils lange Wartezeiten einstellen. Deshalb rät die Polizei dazu, nicht mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Zwischen 10 und 16 Uhr sei im gesamten Innenstadtbereich mit massiven Behinderungen zu rechnen. Dies werde voraussichtlich auch den öffentlichen Nahverkehr, vor allem den Busverkehr, treffen. Die Auswirkungen seien voraussichtlich bis 18 Uhr spürbar.

Trecker aus dem Emsland fahren nach Bonn

Auch für Demos in Oldenburg und Lüneburg sind zwischen 1.000 und 1.500 Trecker gemeldet. In Lüneburg fahren die Landwirte von Bardowick aus in die Innenstadt. In Oldenburg wollen die Landwirte über alle Einfallstraßen bis zur Weser-Ems-Halle fahren. Im Emsland, der Grafschaft Bentheim und dem Osnabrücker Land brechen Landwirte bereits am Montagabend zur zentralen Kundgebung nach Bonn auf. Mehr als 300 Bauern haben sich nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen für den Konvoi angemeldet. Die Fahrt mit dem Trecker dauert mehr als acht Stunden.

Landwirte protestieren gegen Düngeregeln und Agrarpaket

Das Agrarpaket gefährde die deutsche Landwirtschaft, sagte Schulz-Broers vom Netzwerk "Land schafft Verbindung". Viele Landwirte fürchteten, dass sie aufgrund der neuen Regeln ihren Betrieb aufgeben müssen. Zudem sorgten sie sich darum, dass die Pflanzen aufgrund der neuen Düngeregeln unterversorgt werden könnten. Obendrein hätten sie durch drei Jahre extremen Wetters wirtschaftliche Einbußen einstecken müssen. Als unfaire Konkurrenz empfinden sie zudem ein EU-Abkommen mit dem südamerikanischen Binnenmarkt Mercosur: Dadurch kämen billige Agrarprodukte ins Land, die mit weniger Auflagen als hierzulande produziert würden. Außerdem seien die Bauern frustriert, weil sie häufig an den Pranger gestellt und auch ihre Angehörigen im Privaten gemobbt würden.

Organisatoren starteten als Facebook-Gruppe

Das Netzwerk hat sich aus einer Facebook-Gruppe entwickelt und hat Angaben auf seiner Webseite zufolge 30.000 Mitglieder. Weil die Landwirtschaftsverbände bislang zu wenig ausgerichtet hätten, wollen die Bauern jetzt die Sache selbst in die Hand nehmen.

