Ferienverkehr: Längere Staus auf der A7

Viele Baustellen sorgen auch heute wieder dafür, dass Reisende mehr Zeit für ihre Autofahrt zum Urlaubsort aufbringen müssen. So gibt es derzeit zwölf Kilometer Stau auf der A7 Richtung Hannover zwischen dem Dreieck Walsrode und Mellendorf und acht Kilometer Stau vor dem Elbtunnel in Richtung Süden. Aber insgesamt ist die Lage entspannt: "Es ist voll, aber er rollt", teilte die Autobahnpolizei Garbsen mit, die die Autobahn 2 bei Hannover und die Autobahn 7 betreut. Auf der A24 von Berlin in Richtung Hamburg staute sich der Verkehr zwischen dem Kreuz Schwerin und Hagenow zeitweilig auf zehn Kilometern Länge.

"Schlimmstes Reise-Wochenende des Jahres" erwartet

Auf den genannten Strecken der A7 hatten Autofahrer bereits am Sonnabend Geduld mitbringen müssen. Aber die Staus waren auch da nicht so lang wie im Vorfeld befürchtet. Dabei hatte der ADAC "eines der schlimmsten Reise-Wochenenden des Jahres" erwartet. Denn mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg haben nun alle Bundesländer Ferien - auch das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Zudem sind Urlauber aus den Niederlanden unterwegs. Und das Ziel vieler Feriengäste sind die norddeutschen Küsten.

Viel los am Flughafen Hannover

Auch am Flughafen Hannover war am Wochenende wegen der Sommerferien mehr los als sonst. Viele Reisende, auch aus Nordrhein-Westfalen, starteten in den Sommerurlaub. Es habe keine größeren Probleme gegeben, sagte eine Flughafen-Sprecherin. Die Passagierzahl vom vorangegangenen Wochenende, als zum Ferienstart in Niedersachsen rund 70.000 Fluggäste in Hannover-Langenhagen gezählt wurden, wurde nicht erreicht.

Viele Baustellen auf der A7

Auf der A7 gibt es Baustellen in Hamburg-Stellingen und Schnelsen, wo derzeit Lärmschutztunnel errichtet werden. In Niedersachsen wird auf mehr als 44 Kilometern des 270 Kilometer langen A7-Abschnitts durch das Bundesland derzeit gebaut, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Zwischen Hannover-Nord und Schwarmstedt wird der Belag erneuert, zwischen Walsrode und Bad Fallingbostel läuft der Ausbau auf sechs Spuren, ebenso zwischen Seesen und Nörten-Hardenberg.

