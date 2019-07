Stand: 13.07.2019 14:30 Uhr

Ferienhochzeit: Autobahnen voll, aber es rollt

Auf den Autobahnen im Norden ist es voll, aber der Verkehr rollt, wenn auch streckenweise langsam. Das berichtet ein Beamter der Autobahnpolizei Garbsen am frühen Nachmittag: "Wir haben es schlimmer erwartet." Bislang mussten vor allem die Autofahrer auf einigen Abschnitten der A7 Geduld mitbringen: Richtung Hamburg zwischen Hamburg-Schnelsen-Nord und dem Elbtunnel stockte der Verkehr auf vierzehn Kilometer Länge, in der Gegenrichtung zwischen Hamburg-Heimfeld und dem Elbtunnel auf acht Kilometern. Richtung Hannover gab es zwischen Dreieck Walsrode und Mellendorf vierzehn Kilometer Stau und stockenden Verkehr, in der Gegenrichtung zwischen Dreieck Walsrode und Soltau-Süd zwölf Kilometer stockenden Verkehr. Auf der A1 entsprach die Verkehrslage einem üblichen Feriensonnabend, wie die Autobahnpolizei in Bramsche mitteilte.

Wie es derzeit auf den Straßen aussieht, erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsstudio.

"Schlimmstes Reise-Wochenende des Jahres" erwartet

Dabei hatte der ADAC "eines der schlimmsten Reise-Wochenenden des Jahres" erwartet. Denn mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg haben nun alle Bundesländer Ferien - auch das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Zudem machen sich weitere Urlauber aus den Niederlanden auf den Weg. Und das Ziel vieler Feriengäste sind die norddeutschen Küsten.

Rückreisewelle und Hamburger Schlagermove

Erste Urlauber könnten heute laut ADAC außerdem die Rückreise aus den skandinavischen Ländern oder aus Süddeutschland kommend antreten, denn die ersten Wochen der Schulferien in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind nun vorbei. Bei der Rückfahrt müssen sich Autofahrer an der Grenze nach Deutschland auf lange Wartezeiten bei den Einreisekontrollen einstellen. Und im Hamburger Stadtgebiet gibt es Straßensperrungen wegen des Schlagermoves.

Die Verkehrs-Management-Zentrale Niedersachsen meldete bei der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen lange Wartezeiten von bis zu zwei Stunden.

Viele Baustellen auf der A7

Auf der A7 gibt es Baustellen in Hamburg-Stellingen und Schnelsen, wo derzeit Lärmschutztunnel errichtet werden. In Niedersachsen wird auf mehr als 44 Kilometern des 270 Kilometer langen A7-Abschnitts durch das Bundesland derzeit gebaut, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Zwischen Hannover-Nord und Schwarmstedt wird der Belag erneuert, zwischen Walsrode und Bad Fallingbostel läuft der Ausbau auf sechs Spuren, ebenso zwischen Seesen und Nörten-Hardenberg.

Erleichterung auf der A1

Ein wenig Erleichterung verschafft die Hamburger Verkehrsbehörde zumindest Autofahrern auf der A1 zwischen Harburg und Stillhorn: Dort werden die Bohrungen auf der Südelbbrücke über das Wochenende eingestellt, sodass alle Fahrstreifen genutzt werden können.

Verpflegung, Ablenkung und Rettungsgassen

Wer zügiger auf den Autobahnen im Norden vorankommen möchte, dem empfiehlt der ADAC, heute erst am späten Abend zu starten. Der Verkehrsclub rät Reisenden, genug zum Trinken und Snacks mitzunehmen, Familien sollten auch an Spiele für Kinder denken. Und ganz wichtig: Bei Verkehrsstaus sollten unbedingt Rettungsgassen gebildet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 12.07.2019 | 13:05 Uhr