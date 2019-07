Stand: 31.07.2019 10:58 Uhr

"Ferienflaute" auf dem Arbeitsmarkt im Norden

Der Arbeitsmarkt in Norddeutschland hat sich im Juli saisonbedingt typisch entwickelt: In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg waren mehr Menschen auf Jobsuche als noch im Juni. Die Arbeitsmarktexperten führen das vor allem auf das Ende des Schul- und Ausbildungsjahres zurück. Jedes Jahr meldeten sich dann viele junge Menschen vorübergehend arbeitslos. Auch Betriebsferien seien zu berücksichtigen. Es wird damit gerechnet, dass sich dieser Effekt in den kommenden Monaten bereinigt. Nur in Hamburg sind auch im Vergleich zum Juli 2018 aktuell mehr Menschen arbeitslos, in den anderen Ländern sind es teilweise deutlich weniger als vor zwölf Monaten. Der positive Trend hält also unter dem Strich an.

Bundesweit waren im Juli 2,275 Millionen Menschen auf Jobsuche - knapp 50.000 weniger als vor einem Jahr, knapp 60.000 mehr als im Juni 2019, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote liegt in Deutschland bei 5,0 Prozent (Juli 2018: 5,1).

Niedersachsen: Vier Prozent weniger Arbeitslose als vor einem Jahr

222.400 Menschen suchen in Niedersachsen zurzeit einen Job. Das sind zwar 4,5 Prozent mehr als noch im Juni, aber deutlich weniger als vor zwölf Monaten. Damals waren es noch 4,0 Prozent mehr, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote in Niedersachsen liegt jetzt bei 5,1 Prozent.

"Der Ferien-Effekt zeigt sich, wenn junge Leute ihre Schule oder Ausbildung abschließen und sich einige Wochen arbeitslos melden, bis zum Beispiel der erste Arbeitsvertrag oder ein Studium ansteht", sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen. Auch Zeitverträge liefen oft zu den Ferien aus.

Schleswig-Holstein: Zahl der Arbeitslosen geht weiter zurück

In Schleswig-Holstein setzt sich die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt laut der Sprecherin der Landes-Arbeitsagentur Nord fort. Im Juli waren im nördlichsten Bundesland 80.400 Menschen ohne Job registriert - und damit 4.100 weniger als vor einem Jahr. Ein Rückgang um 4,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 5,1 Prozent (Juni 2018: 5,4). Dass die Zahl der Beschäftigungslosen in Schleswig-Holstein im Vergleich zum Juni allerdings leicht um 4,3 Prozent angestiegen ist, sei "jahreszeitlich typisch", so die Arbeitsagentur-Sprecherin. Viele junge Menschen melden sich nach Abschluss der Berufsausbildung vorübergehend arbeitslos, gleichzeitig verschieben viele Betriebe Neueinstellungen bis nach den Sommerferien. Schon im Herbst würden die meisten von ihnen nicht mehr arbeitslos sein, so die Prognose.

Sorge bereitet den Experten aktuell der Ausbildungsmarkt. Kurz vor dem Start des neuen Lehrjahres suchen noch mehr als 5.000 Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Es gibt aber auch noch mehr als 7.000 freie Lehrstellen.

Mecklenburg-Vorpommern: Weiterhin positiver Trend

Die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern hält an: Aktuell sind im Nordosten nach Auskunft der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit 54.900 Menschen als erwerbslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 6,7 Prozent (Juli 2018: 7,4). Vor einem Jahr waren in MV noch 60.600 Frauen und Männer auf Jobsuche gewesen.

Der Anstieg von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat Juni fiel minimal aus. In diesem Zeitraum stieg vor allem die Zahl junger Arbeitsloser unter 25 Jahren - und zwar um 560 Personen oder 11,5 Prozent. Auch hier sei der Grund, dass sich viele junge Menschen nach Abschluss der Berufsausbildung oder der Schule vorübergehend arbeitslos meldeten, so die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann. Für Unternehmen sei jetzt der beste Zeitpunkt, sich diese jungen Fachkräfte zu sichern.

Allerdings geht die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern offensichtlich langsam zurück: In den ersten sieben Monaten des Jahres wurden zwar fast 32.000 offene sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet, das allerdings sind 1.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. 5.000 unbesetzten Ausbildungsplätzen stehen im Nordosten 2.600 Jugendliche gegenüber, die noch eine Lehrstelle suchen.

Hamburg: Arbeitslosenquote weiter bei 6,3 Prozent

Auf dem Hamburger Arbeitsmarkt ist im Moment keine Trendwende zum Positiven zu erkennen. Aktuell sind laut Agentur für Arbeit in der Hansestadt 76.300 Frauen und Männer ohne Job. Das sind knapp 1.400 mehr als vor einem Jahr. Ein Anstieg von 2,1 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hamburg schon den dritten Monat in Folge gestiegen, im Vergleich zum Juni waren 2.600 Menschen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote beträgt aber wie vor einem Jahr 6,3 Prozent.

Die Arbeitsagentur macht vor allem Saison-Gründe für den Anstieg der Arbeitslosenzahl verantwortlich. Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse seien ohne unmittelbare Fortsetzung ausgelaufen. Und: Während der Urlaubs- und Ferienzeit arbeiteten auch die Personalabteilungen mit halber Kraft, manche Unternehmen seien wegen Betriebsferien auch geschlossen.

Die Zahl der offenen Stellen in Hamburg sinkt: Etwa 16.100 Jobs hat die Arbeitsagentur in der Hansestadt zurzeit zu vergeben. Auf dem Lehrstellenmarkt haben zum Start des neuen Ausbildungsjahres noch 2.700 Bewerberinnen und Bewerber keinen Azubi-Platz gefunden. Gemeldet sind bei der Arbeitsagentur aber noch 4.100 freie Lehrstellen.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Juli 2019 Juni 2019 Juli 2018 Niedersachsen 222.400 5,1% 212.900 4,9 % 231.700 5,4 % Schleswig-

Holstein 80.400 5,1% 77.100 4,9 % 84.400 5,4 % Mecklenburg-

Vorpommern 54.900 6,7% 54.900 6,7 % 60.600 7,4 % Hamburg 76.300 6,3% 64.700 6,1 % 65.900 6,3 % Bund 2.275.000 5,0% 2.216.000 4,9 % 2.325.000 5,1 %

