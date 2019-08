Stand: 10.08.2019 14:16 Uhr

Rückreisewelle: Viele Staus im Norden

In vielen Bundesländern enden an diesem Wochenende die Sommerferien - entsprechend voll ist es auf den Autobahnen in Norddeutschland. Besonders betroffen sind zurzeit die A1 und die A7. Praktisch im gesamten Großraum Hamburg stockt der Verkehr auf den beiden Autobahnen. Auch im weiteren Verlauf von A1 und A7 gibt es Staus und stockenden Verkehr. Ebenfalls betroffen sind die A20 in Mecklenburg-Vorpommern sowie die A30 in Niedersachsen.

Experten: Sonntag besserer Reisetag

Generell raten Verkehrsexperten, besser den Sonntag als Abreisetag zu wählen. Wie immer gilt: Um nicht stundenlang auf den Straßen zu stehen, sollte man am besten früh morgens oder spät abends losfahren.

Wartezeiten an Elbfähre und Einschränkungen nach Helgoland

An der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen beträgt die Wartezeit zurzeit bis zu eineinhalb Stunden. Viel Verkehr dürfte es heute auch von den Ostfriesischen Inseln aufs Festland geben. Die Reederei Frisia bedient unter anderem die Strecken von und nach Norderney und Juist mit zusätzlichen Fähren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtete. Einschränkungen gibt es heute im Fährverkehr zwischen Helgoland und Cuxhaven wegen des angekündigten Sturms.

