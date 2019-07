Stand: 12.07.2019 10:42 Uhr

Ferienbeginn in NRW: Staus im Norden erwartet

Mit Beginn der Schulferien im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen dürfte es auch wieder voll auf den Autobahnen im Norden werden: Denn mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg haben nun alle Bundesländer Ferien. Der ADAC erwartet deshalb "eines der schlimmsten Reisewochenenden des Jahres". Zudem machen sich weitere Urlauber aus den Niederlanden auf den Weg. "Man muss damit rechnen, dass viele zu uns in den Norden hochkommen, und dann kommen sie natürlich auch an Hamburg vorbei", meint Hans Pieper, Sprecher des ADAC Hansa-Clubs.

Aktuell müssen Autofahrer beispielsweise mit stockendem Verkehr auf der Autobahn 7 rechnen: zwischen Quickborn und dem Elbtunnel auf einer Länge von 16 Kilometern und zwischen Westenholz und Berkhof auf 18 Kilometern. Zudem gibt es auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg-Öjendorf und Stillhorn zwölf Kilometer stockenden Verkehr.

Erste Urlauber kommen zurück

Generell rechnet der ADAC in den nächsten Stunden mit viel Verkehr auf der A1 Richtung Nord- und Ostseeküste. Erste Urlauber könnten zudem die Rückreise aus den skandinavischen Ländern oder aus Süddeutschland kommend antreten, denn die ersten zwei Wochen der Schulferien in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind vorbei. Bei der Rückfahrt müssen sich Autofahrer an der Grenze nach Deutschland auf lange Wartezeiten bei den Einreisekontrollen einstellen.

A7 besonders betroffen

Behinderungen befürchtet der ADAC weiterhin auf der A7: Dort gibt es Baustellen in Hamburg-Stellingen und Schnelsen, wo derzeit Lärmschutztunnel errichtet werden. Besonders hoch ist die Staugefahr aber in Niedersachsen: Auf mehr als 44 des 270 Kilometer langen A7-Abschnitts durch das Bundesland wird derzeit gebaut, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte.

Zwischen Hannover-Nord und Schwarmstedt wird der Belag erneuert, zwischen Walsrode und Bad Fallingbostel läuft der Ausbau auf sechs Spuren, ebenso zwischen Seesen und Nörten-Hardenberg.

Aber auch auf der A255 südlich der Elbbrücken und auf der A24 Richtung Berlin kann es zu Beeinträchtigungen kommen. Wer in Hamburg unterwegs ist, muss sich außerdem auf Straßensperrungen wegen des Schlagermoves einstellen.

Erleichterung auf der A1

Ein wenig Erleichterung verschafft die Hamburger Verkehrsbehörde zumindest Autofahrern auf der A1 zwischen Harburg und Stillhorn: Dort werden die Bohrungen auf der Südelbbrücke über das Wochenende eingestellt, sodass alle Fahrstreifen genutzt werden können.

Hauptreisewelle am Freitagnachmittag

"Wer kann, sollte auf keinen Fall heute Nachmittag seine Urlaubsreise antreten", rät Hans Pieper. "Denn dann treffen Urlaubsreisende und der Feierabend-Verkehr aufeinander." Auch Sonnabendvormittag sei mit sehr hohem Reiseverkehrsaufkommen im Norden zu rechnen. Gute Reisezeiten seien hingegen der sehr frühe oder der späte Sonnabend, empfiehlt Pieper.

Reisende sollten außerdem genug zum Trinken und Snacks mitnehmen, Familien auch an Spiele für Kinder denken. Ganz wichtig: Bei Verkehrsstaus sollten unbedingt Rettungsgassen gebildet werden.

