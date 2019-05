Stand: 30.05.2019 16:00 Uhr

Feiertagsverkehr beruhigt sich - bis Sonntag

Die Reisewelle zu Beginn des langen Himmelfahrtswochenendes ist am Donnerstagnachmittag abgeebbt. Zuvor war es gegen Mittag noch einmal voll geworden auf den Autobahnen im Norden. Betroffen waren vor allem die A1 und A7. Auf der A7 in Richtung Hamburg stockte der Verkehr zwischenzeitlich auf einer Länge von 14 Kilometern. Das lange Wochenende an Christi Himmelfahrt ist laut ADAC erfahrungsgemäß eines der verkehrsreichsten des ganzen Jahres. Für Freitag und Sonnabend sieht der Automobilclub aber keine Probleme. Erst zum Rückreiseverkehr am Sonntag dürfte es wieder zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Alle Informationen zu Staus und Baustellen finden Sie auf unserer Verkehrsseite im Überblick.

Volle Autobahnen an Himmelfahrt Niedersachsen 18.00 - 29.05.2019 18:00 Uhr Laut ADAC Niedersachsen gilt Himmelfahrt als einer der staureichsten Tage im Jahr. Vor allem an Baustellen wird mit Verzögerungen gerechnet - etwa auf der A1, der A7 und der A31.







Mehr als 100 Kilometer Stau allein in Niedersachsen

Besonders viel Geduld mussten die Reisenden zum Auftakt des langen Wochenendes am Mittwoch aufbringen. Allein auf den Autobahnen in Niedersachsen hatte sich der Verkehr auf insgesamt mehr als 100 Kilometer gestaut. Am Sonntag dürfte es an den kritischen Stellen wieder zu Staus und Beeinträchtigungen kommen. Zwischen Hannover-Nord bis Soltau gibt es laut ADAC eine Baustelle nach der anderen. Ein weiteres Nadelöhr ist die A20 in Mecklenburg-Vorpommern - dort ist bei Tribsees eine Behelfsbrücke eingerichtet, weil die Fahrbahn abgesackt ist. Auf der Brücke darf nur langsam gefahren werden - was hohes Staupotenzial birgt.

Weitere Engpässe in Schleswig-Holstein und Hamburg

In Schleswig-Holstein dürfte auf der A24 wieder die Baustelle zwischen Raststätte Gudow und Hornbek für Verzögerungen sorgen, auf der A7 ist der Abschnitt zwischen Bordesholm und Neumünster betroffen. Laut ADAC ist ein weiterer Schwerpunkt rund ums Kreuz Lübeck an A1 und A20. Der ADAC rät Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern, bei einem Stau bis zehn Kilometer Länge auf der Autobahn zu bleiben. Das Umfahren dauere meist länger.

