Feiertag und Ferienbeginn: Volle Straßen im Norden

Autofahrer im Norden sollten ihre Fahrten in den kommenden Tagen gut planen: Aufgrund des bundesweiten Feiertags am Donnerstag und dem Beginn der Herbstferien in vielen Bundesländern dürfte es vielerorts voll auf den Straßen werden. Weil viele Urlauber und Ausflüger den 3. Oktober mit einem Brückentag am Freitag verbinden, rechnet der ADAC bereits für heute Nachmittag mit der ersten Stauwelle. Am Mittag kam es unter anderem bereits auf der A1 Bremen-Hamburg zwischen Oyten und Posthausen sowie auf der A7 bei Hannover in Richtung Süden zu Staus. Auch auf der A7 Flensburg-Hamburg stockte es zwischen Warder und Bordesholm sowie im weiteren Verlauf vor dem Elbtunnel.

Das sind die neuralgischen Punkte im Norden

Der ADAC rechnet damit, dass es außer heute auch am Sonntagnachmittag sehr voll auf den Straßen im Norden werden könnte. Am Donnerstag sowie am Sonnabend werde zwar überall etwas mehr los sein, auf lange Zwangspausen müssten sich Autofahrer aber nicht einstellen. Freitag werde es voraussichtlich eher ruhig werden. Betroffen von Staus seien vor allem die Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee, die A1 Hamburg-Bremen sowie die A7 zwischen Hamburg und Hannover. Verschärft werden dürfte die Situation durch mehrere Herbst-Baustellen. Eine Baustelle auf der A7 zwischen Großburgwedel und Westenholz, die bereits in den Sommerferien für mehrere lange Staus gesorgt hatte, gibt es noch immer. Auch auf der A7 südlich von Hannover sowie auf der A1 könnten Bauarbeiten die Autofahrer ausbremsen. Mit vollen Straßen müssen Autofahrer vor allem heute Nachmittag auch in den Ballungsräumen Hamburg und Hannover rechnen.

Neun Länder starten in die Herbstferien

Die Herbstferien starten diese Woche nicht nur in den norddeutschen Bundesländern Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch in Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Hessen und Rheinland-Pfalz gehen sie in die zweite Woche. Zur Erleichterung des Ausflugsverkehrs gilt am Tag der Deutschen Einheit zwischen 0 und 22 Uhr ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

