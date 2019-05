Stand: 26.05.2019 20:02 Uhr

Europawahl: In Hamburg Grüne wohl stärkste Kraft

Im Bund sind sie stark, in Hamburg noch deutlich stärker: Die Grünen haben bei der Europawahl in der Hansestadt laut einer Hochrechnung die meisten Stimmen eingefahren. Wie das Statistikamt Nord mitteilte, überholten sie mit 30 Prozent die Sozialdemokraten, die nur noch auf 20,7 Prozent kamen. Auf die CDU entfielen in Hamburg demnach 17,9 Prozent, die Linke kam auf 7,3, die AfD auf 6,7 und die FDP auf 5,7 Prozent.

Ohrfeige für die Große Koalition im Bund

Auch deutschlandweit wurden die Parteien der Großen Koalition deutlich abgestraft: Hochrechnungen von Infratest dimap zufolge landet die SPD deutschlandweit bei unter 16 Prozent der Stimmen, bei der letzten Europawahl 2014 machten noch 27,3 Prozent ihr Kreuzchen bei den Sozialdemokraten. CDU und CSU kommen zusammen auf etwa 28 Prozent, ein Minus von rund sieben Prozentpunkten gegenüber 2014. Die Grünen können definitiv feiern: Sie dürften am Ende ihr Bundes-Wahlergebnis von 2014 fast verdoppeln, damals erreichten sie 10,7 Prozent. AfD und FDP gewinnen gegenüber der letzten Wahl hinzu, die Linke verliert. Die Wahlbeteiligung liegt im Bund geschätzt bei 61,5 Prozent, 2014 waren es 48,1 Prozent.

Das sagen Nord-Spitzenpolitiker zum Wahlergebnis

Ralf Stegner , SPD-Bundesvize und SPD-Fraktionschef im Kieler Landtag, sagte in einer ersten Reaktion: "Das ist ein enttäuschendes Ergebnis für uns." Die Personaldebatten hätten den Sozialdemokraten während des Wahlkampfes sehr geschadet. Sollte die SPD erstmals bei einer bundesweiten Wahl hinter den Grünen liegen, wäre das bitter, sagte Stegner.

"Sehr bitter" - das war auch die Formulierung, die Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Chefin Manuela Schwesig für das Abschneiden ihrer Partei wählte. Zugleich warnte sie vor unüberlegten Reaktionen. "Ich sehe, dass beide große Volksparteien, CDU und SPD, zusammen viel Vertrauen verloren haben. So wie schon bei der letzten Bundestagswahl. Und das muss der Großen Koalition in Berlin zu denken geben", sagte die SPD-Landesvorsitzende im Nordosten.

Die schleswig-holsteinische SPD-Chefin Serpil Midyatli sprach von "erschreckenden ersten Zahlen". "Unsere Themen waren offenbar nicht die, die bei dieser Wahl mobilisiert haben." Das SPD-Profil sei in wichtigen Fragen offensichtlich nicht ausreichend scharf und das Vertrauen in die Partei bleibe ausbaubar.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bezeichnete das Wahlergebnis als eine schwere Niederlage für seine Partei, die CDU. Bei einem Ergebnis von bundesweit unter 30 Prozent gebe es nichts zu beschönigen, sagte Günther am Sonntagabend. "Es ist offenkundig, dass es unserem Wahlkampf nicht gelungen ist, bei den für die Menschen entscheidenden Themen sichtbar zu werden." Am eklatantesten sei dies beim Thema Klimaschutz. Hier sei die Union ohne Antworten geblieben.

Vor allem in diesem Punkt sieht auch Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann Defizite bei seiner Partei. Nötig sei ein respektvoller Umgang mit der offensichtlich bei vielen jungen Menschen vorhandenen Kernfrage, wie es mit dem Thema Klimaschutz weitergeht. Die CDU habe auf das Kritik-Video des YouTubers Rezo nicht geschickt reagiert.

"Wir müssen besser kommunizieren, was bisher erreicht wurde in der Klimaschutzpolitik", sagte der Spitzenkandidat der niedersächsischen CDU, David McAllister . Offenkundig seien gerade viele junge Menschen zu den Grünen abgewandert. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses habe die CDU ihren Beitrag geleistet, dass die Europäische Volkspartei im neu gewählten Parlament wieder die stärkste Fraktion wird.

Niedersachsens Fraktionschefin Anja Piel sagte: "Das ist jetzt ein klarer Arbeitsauftrag, in Brüssel und Straßburg genauso wie in Berlin und Hannover für ein starkes, ökologisches und soziales Europa zu kämpfen, aber vor allem endlich für Lösungen bei den großen Problemen." Gerade dort blockierten die großen Koalitionen in Berlin und Hannover. "Sie brauchen mehr Druck, und den werden wir Grünen jetzt überall machen: ob bei Klimaschutz, Agrarwende, Energiewende, Mobilität, Pflege oder sozialem Zusammenhalt."

zurück 1/4 vor

Mehr als elf Millionen Wahlberechtigte im Norden

Einschließlich der EU-Ausländer waren nach Angaben des Bundeswahlleiters in Niedersachsen rund 6,3 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Schleswig-Holstein 2,3 Millionen, in Mecklenburg-Vorpommern 1,3 Millionen. In Hamburg konnten nach Angaben des Landeswahlleiters rund 1,3 Millionen Menschen abstimmen.

Das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl 2019 wird für die Nacht auf Montag erwartet. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Bundespolitik.

Regionalwahlen in allen norddeutschen Bundesländern

Neben der Europawahl haben die Norddeutschen heute auch regional gewählt: Bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, bei den Bezirkswahlen in Hamburg und der Bürgerschaftswahl in Bremen. Zudem wurden in sechs schleswig-holsteinischen Städten und Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 26.05.2019 | 18:00 Uhr