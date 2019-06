Stand: 27.06.2019 14:08 Uhr

Impfen: Herdenschutz auch für Verantwortungslose

Eine Impfpflicht für alle Kinder sei "nicht gerechtfertigt", heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme des Deutschen Ethikrates. Darin hat das Wissenschaftler-Gremium dargelegt, weshalb zwar eine moralische Verpflichtung zum Impfen gelte, jedoch eine rechtliche Pflicht nicht verhältnismäßig sei. Gleichwohl sollten Angehörige bestimmter Berufsgruppen (etwa in Krankenhäusern oder Kitas) zur Impfung verpflichtet werden.

Ein Kommentar von Korinna Hennig, NDR Info

Es ist ein gutes Signal, das der Ethikrat in der Impfdebatte heute ausgesendet hat - und das im Übrigen ganz im Einklang mit dem steht, was viele Ärzte sagen. Um eins klarzustellen: Es ist ohne Zweifel wichtig, dass Kinder - und wo der Impfschutz noch fehlt, auch Erwachsene - gegen Krankheiten geimpft werden, die damit eingedämmt oder sogar ausgerottet werden können. Und es ist gut und wichtig, dass sich unsere Gesellschaft der moralischen Verantwortung bewusst ist, die wir alle füreinander tragen: sich solidarisch verhalten mit denen, die sich aus medizinischen Gründen nicht selbst per Impfung schützen können. Die sogenannte Herdenimmunität ist ein schönes Sinnbild für eine Gemeinschaft, die nicht allein durch den geografischen Aufenthaltsort definiert wird.

Wichtige Unterscheidung zwischen moralischer und rechtlicher Pflicht

Doch es ist auch wichtig, dass der Ethikrat die Unterscheidung zwischen moralischer und rechtlicher Pflicht getroffen hat und damit einem Gesundheitsminister Einhalt gebietet, der sich auf Teufel komm raus als Macher präsentieren will, ohne die Voraussetzungen und die Konsequenzen ausreichend zu durchdenken.

Denn erstens wurde die Bedrohung durch Masern in der öffentlichen Debatte zuletzt ohne Not noch deutlich dramatischer dargestellt als sie ist. Zweitens sind - so wie der Ethikrat das Instrumentarium auslotet - andere Mittel möglicherweise viel wirkungsvoller, um höhere Durchimpfungsraten zu erreichen als ein staatlich verordneter Zwang. Und drittens muss bei der Einführung einer Impfpflicht immer auch mitgedacht werden, wie sie denn durchgesetzt werden soll - eine rechtlich verankerte Bürgerpflicht ohne Sanktionen ist verwaltungstechnischer Unsinn.

Keine probaten Mittel zur Durchsetzung einer Impfpflicht

Man male sich nur mal aus, wie Amtsärzte dreijährige Kinder vehementer Impfgegner gegen den Willen ihrer Eltern mit einer Spritze malträtieren. Eine Impfpflicht gegen die Schulpflicht aufrechnen kann man verfassungsrechtlich wohl ohnehin nicht. Auch der Ausschluss vom Kita-Besuch, so wie Jens Spahn ihn als Sanktion bereits skizziert hat, ist kein probates Mittel - denn er trifft am Ende vor allem die Familien, für die schon aus Bildungs- und Integrationsgründen der Kindergarten immens wichtig ist. Besserverdienende Impfgegner können Betreuungsprobleme viel einfacher lösen.

Impfgegner nicht das größte Problem

Die Stellungnahme der ranghöchsten Ethiker im Land bringt Ruhe in eine aufgeheizte Debatte. Denn sie zeigt, dass sie Bedenken nicht abbügeln, sondern sachlich ernst nehmen. Das Gremium benennt nämlich auch klar die Risiken etwa der Masernimpfung, die es in äußerst seltenen Fällen wie bei jeder Impfung gibt - die aber in der Abwägung eben eher in Kauf genommen werden sollten als die Risiken durch Komplikationen im Krankheitsverlauf.

Im Übrigen sind ja, wie man mittlerweile weiß, Impfgegner gar nicht das größte Problem. Es sind eher Vergesslichkeit, Nachlässigkeit, Unwissenheit. Ein allgemeines Impfregister, ein standardisiertes Erinnerungsverfahren, mehr differenzierte Aufklärung, niedrigschwellige und zeitlich flexiblere Impfangebote werden viel mehr bewirken.

Herdenimmunität schützt auch Verantwortungslose

Der Ethikrat sagt allerdings auch mehrheitlich: Personal in Arztpraxen und Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen muss möglicherweise rechtsverbindlich verpflichtet werden, andere mit zu schützen. Das sollte selbstverständlich sein. So wie Lehrer sich auf die Werte unserer Demokratie festlegen müssen, sollten an neuralgischen Stellen auch die Prinzipien einer verantwortungsbewussten Solidargemeinschaft bindend sein. Und wenn das alles funktioniert, dann schützen wir per Herdenimmunität eben auch die mit, die partout keine Verantwortung für andere übernehmen wollen. So wie unsere demokratischen Rechte ja auch für die gelten, die sie selbst mit Füßen treten.

