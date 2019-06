Stand: 10.06.2019 14:03 Uhr

Erste Rückreisestaus am Pfingstwochenende

Das Ende des langen Pfingstwochenendes bahnt sich an - und damit auch der Rückreiseverkehr der Kurzurlauber: So stockte der Verkehr am Mittag auf der A7 Richtung Hannover zwischen Dreieck Walsrode und Schwarmstedt bereits auf zwölf Kilometern. Auch an vielen anderen neuralgischen Stellen auf Norddeutschlands Autobahnen mussten die Autofahrer Geduld mitbringen.

Wie es aktuell auf den Straßen im Norden aussieht, erfahren Sie im NDR Verkehrsstudio.

Zahlreiche Staufallen im Norden

Großes Staupotenzial in Norddeutschland hat der gesamte Großraum Hamburg, vor allem auf der A1 sowie der A7 in beiden Fahrtrichtungen. Betroffen sein könnten nach Ansicht des ADAC auch die A2 vom Ruhrgebiet über Hannover nach Berlin und das A7-Teilstück zwischen Göttingen und Hannover. Auch bei Bremen und Rostock sollten Autofahrer Wartezeiten einplanen. Und auch auf den Zufahrtsstraßen der Urlaubsinseln Rügen und Usedom brauchen Autofahrer Geduld.

Auf der Autobahn 23 Richtung Hamburg müssen sich Autofahrer ebenfalls auf Behinderungen einstellen. Bis zum Herbst sollen nahe dem Dreieck Nordwest neue Lärmschutzwände gebaut werden.

Da ab Dienstag die ICE-Strecke zwischen Göttingen und Hannover saniert wird und es zu Verzögerungen im Zugverkehr kommt, könnten zudem weitere Reisende auf das Auto ausweichen.

Lange Blechlawinen am Freitag

Zu Beginn des langen Wochenendes war es am Freitag zu Verkehrsbehinderungen vor allem im Großraum Hamburg gekommen - mit Blechlawinen auf der A1 und der A7. Deutlich besser lief es am Sonnabend. Auf A7 und A1 gab es bis zum Nachmittag zwar vereinzelt Abschnitte mit bis zu zehn Kilometer stockendem Verkehr, später rollte der Verkehr auf den Autobahnen jedoch nahezu störungsfrei - wie auch am Pfingstsonntag.

