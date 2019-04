Stand: 18.04.2019 16:17 Uhr

Ein Hauch von Sommer: "Fabelhaftes Osterwochenende"

Beim Blick auf die Wetter-App traut man seinen Augen kaum: Sonne und Tagestemperaturen über 20 Grad für den gesamten Norden - und das dank Hoch "Katharina" für länger als eine Woche. Tatsächlich ist die Großwetterlage derzeit sehr stabil. Das bestätigt auch Josef Kantuzer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit NDR.de: "Das Osterwochenende bleibt schön, Dienstag könnte die sehr stabile Wetterlage eine kleine Schwächephase erleiden, aber das dann nur kurz." Regen sei aber erst mal nicht in Sicht.

Das Osterwetter: Sonnig, trocken, warm NDR//Aktuell - 18.04.2019 14:00 Uhr Am Osterwochenende können sich die Norddeutschen auf trockenes und sonniges Wetter freuen. Die Temperaturen steigen an manchen Orten auf bis zu 23 Grad. Es besteht Sonnenbrandgefahr.







Sonnig, trocken und bis zu 23 Grad warm

Tag für Tag wird es etwas wärmer: Am Ostermontag steigen die Temperaturen im Norden auf bis zu 23 Grad, die Sonne scheint meist von früh bis spät. Der Sonnenstand sorgt im Frühjahr dafür, dass die Strahlen besonders intensiv wirken. Deshalb sollte auch an Sonnenschutz gedacht werden. An der Ostsee bleibt es allerdings weiterhin frisch. "Der Wind kommt über die noch recht kalte Ostsee und kühlt sich dabei entsprechend ab, bis er an der Küste ankommt", erklärt Meteorologe Kantuzer. Deshalb sei es auch auf Helgoland kühl, das ja mitten in der Nordsee liegt und von kaltem Wasser umgeben ist. Wer also Wärme sucht, sollte zu Ostern lieber Ausflugsziele im Landesinneren ansteuern. Lange Autofahrten zu vermeiden, empfiehlt sich außerdem angesichts der prognostizierten Staus.

Nächte bleiben kühl - Bodenfrost möglich

So vorsommerlich die Temperaturen auch tagsüber sind, so kalt starten die Tage. In den frühen Morgenstunden ist sogar weiterhin Bodenfrost möglich. Das würde an der trockenen Luftmasse liegen, die bei der aktuellen Wetterlage nicht ausgetauscht werde, erklärt der DWD-Wetterexperte: "Würde sich Nebel bilden, würden die morgendlichen Temperaturen nicht so tief sinken." Von lauen Nächten kann also noch nicht die Rede sein. Da kommen die wärmenden Osterfeuer gelegen. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn durchdie anhaltende Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr. Der Wind frischt nur noch am Donnerstag teilweise böig auf, bereits am Karfreitag, spätestens am Ostersonnabend lässt er laut Prognose nach und weht vor allem nachts nur recht schwach.

2018: Schnee zu Ostern, dann lange Schönwetterphase

Während man in diesem Jahr in Sandalen die Ostereier suchen kann, stapfte so mancher Norddeutsche zu Ostern im vergangenen Jahr vielleicht noch in Winterstiefeln durch den Garten. Denn vor allem in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatte es da noch heftig geschneit. Allerdings lag das Osterfest 2018 auch drei Wochen früher. Und kurz nach Ostern wurde es dann auch warm. Der Wetterverlauf in diesem April ist dem vom Vorjahreszeitraum sehr ähnlich. Der Meteorologe vom DWD erklärt das damit, dass wie Mitte April 2018 auch in diesem Jahr zurzeit ein stabiles Hochdruckgebiet über Skandinavien liegt. Im vergangenen Jahr habe die Schönwetterphase mit kurzen Unterbrechungen monatelang angehalten und dann auch zu dem sehr trockenen Sommer geführt, erinnert Wetterexperte Kantuzer.

Das hatte bei Landwirten zu hohen Ernte-Einbußen geführt. Bereits jetzt klagen sie über zu große Trockenheit in diesem Jahr. Und auch Kantuzer räumt ein, dass er als Gartenbesitzer sorgenvoll auf die ausgetrockneten Böden gucken würde. Aber dennoch freue er sich auf ein "wirklich fabelhaftes Osterwochenende".

