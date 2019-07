Stand: 26.07.2019 18:52 Uhr

Die große Hitze: Was Sie wissen müssen

Seit Tagen regiert der Hochsommer in Norddeutschland. Im emsländischen Lingen wurde mit 42,6 Grad sogar der deutsche Temperatur-Rekord aufgestellt. Zudem bleibt der Regen aus. Welche Auswirkungen haben Hitze und Trockenheit? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wird jetzt das Wasser knapp?

Auch wenn der Verbrauch steigt, ist vorerst nicht mit Wasserknappheit zu rechnen. Hamburg etwa verfüge über einen Verbund aus 17 Wasserwerken mit entsprechend vielen Wasserspeichern, die sich im Notfall untereinander beliefern könnten, sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser. Auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern melden Wasserversorger keine Knappheit, mahnen aber Zurückhaltung an. Es gebe genügend Trinkwasser, allerdings kämen die Speicher teils an ihre Grenzen, sagte etwa Dörte Burg vom Wasserverbandstag, in dem Wasserverbände aus Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt organisiert sind. Die Anlagen seien auf die extrem hohen Verbräuche der vergangenen Tage nicht ausgelegt.

Wie stark lässt die Hitze den Wasserverbrauch steigen?

Nach Angaben von Hamburg Wasser liegt der Verbrauch an einem gewöhnlichen Tag in der Hansestadt im Schnitt bei 330.000 Kubikmetern Wasser. An den Hitze-Tagen 24. und 25. Juli 2019 sei er auf knapp 400.000 Kubikmeter gestiegen, berichtete Sabrina Schmalz. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) meldete sogar einen neuen Spitzenwert: Am 26. Juli 2019 - dem Tag also, an dem im emsländischen Lingen mit 42,6 Grad der deutschlandweite Hitze-Rekord aufgestellt wurde - sei es mit 346.261 Kubikmetern zur höchsten Abgabemenge der 71-jährigen Verbandsgeschichte gekommen. "Das sind gut 125.000 Kubikmeter mehr als sonst an einem Tag. Wir reden von zwölf Millionen Liter Wasser - das ist eigentlich unfassbar", sagte Heiko Poppen vom OOWV.

Muss ich meinen Wasserverbrauch einschränken?

Anordnungen wie im Juni 2018, als es im Landkreis Stade zwischenzeitlich amtlich verboten war, Rasenflächen mit Leitungswasser zu sprengen, sind aktuell nicht bekannt. Jedoch appellieren Wasserversorger in Norddeutschland quasi flächendeckend an die Vernunft, auf tägliches ausgiebiges Rasensprengen, mehrmaliges Duschen, Autowaschen und häufiges Wechseln des Wassers im Swimmingpool zu verzichten. Zur Veranschaulichung: Durchschnittlich verbraucht ein Mensch in Deutschland 125 Liter Trinkwasser pro Tag - für eine Stunde Rasensprengen gehen mehrere Hundert Liter drauf. Wegen der Trockenheit verbot der Landkreis Göttingen jüngst das Abpumpen von Wasser aus Gewässern, da die Pegelstände weiter zu sinken drohen.

Warum schwankt der Wasserdruck in den Leitungen?

Die Versorger nutzen Tausende Kilometer Wasserrohrleitungen. Wenn viele Menschen zu den Spitzenzeiten am Abend oder am Morgen das Wasser aufdrehen, kann der Druck in den Leitungen fallen. Die Folge: Der Duschstrahl ist dann mal nicht ganz so stark. Der OOWV beispielsweise reagierte mit dieser Praxis auf seine jüngste Rekord-Abgabemenge. Der Schritt sei notwendig, "um Zwangsmaßnahmen wie das Anordnen von Nutzungseinschränkungen zu vermeiden", erklärte Axel Frerichs aus der Geschäftsführung des OOWV. Die Maßnahme könne noch verschärft werden, falls die tägliche Abgabemenge nicht spürbar sinke.

Wie hoch ist die Feld- und Waldbrandgefahr?

Teils sehr hoch! Die Gefahrenstufe für Wald- und Flächenbrände ändert sich je nach Gebiet täglich. Die Feuerwehr rät zu umsichtigem Verhalten. Auf trockenen Flächen oder im Wald sollte auf keinen Fall Feuer gemacht, gegrillt oder geraucht werden. Flaschen oder Glasscherben wirken in der Sonne wie Brenngläser und können einen Brand auslösen. Autobesitzer sollten ihre Fahrzeuge nicht über trockenem Gras abstellen.

Wie reagiert die Natur?

Für viele Bäume ist die Hitze eine große Belastung. Ein erstes Anzeichen für schlechte Wasserversorgung seien hängende Blätter, so die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Um eine weitere Austrocknung zu vermeiden, schließen die Bäume Spaltöffnungen ihrer Blätter. Bleibt es trocken, würden die Bäume im nächsten Schritt Blätter und Früchte abwerfen. Eichen, Weiden und Pappeln trennen sich sogar manchmal gleich von ganzen Ästen.

Was ist mit den Tieren?

Auch die Tiere leiden unter der Hitze. Betroffen sind aktuell vor allem Amphibien, wie die Umweltschutzorganisation BUND mitteilte. Schon vergangenes Jahr seien zahlreiche Kaulquappen bedrohter Arten wie Moorfrosch, Laubfrosch, Rotbauchunke oder Knoblauchkröte wegen Wassermangels in Laichgewässern vertrocknet, sagte BUND-Experte Georg Wilhelm. Dies wiederhole sich 2019 in noch größerem Ausmaß. Der BUND bat Tierfreunde darum, Vogel- und Insektentränken aufzustellen. Wichtig ist generell, dass sich Besitzer besonders um ihre Tiere kümmern. Das gilt sowohl für Betriebe als auch für private Tierbesitzer. Besonders Hunden wird es schnell zu warm. Sie brauchen viel Wasser und Abkühlung. Kühe brauchen bei extremer Hitze täglich bis zu 150 Liter Wasser, um weiter Milch geben zu können. In Mastställen sorgen Landwirte mit Versprühen von Wasser für Abkühlung.

Welche Probleme bereitet die Hitze dem Verkehr?

Straßen werden immer wieder von der Hitze in Mitleidenschaft gezogen. So hielten Betonplatten auf der Autobahn 1 bei Lübeck-Moisling den Temperaturen nicht stand. Die Risse und Brüche, sogenannte Blow-ups, mussten notdürftig mit Kalt-Asphalt geflickt werden. Auf der A29 bei Varel (Kreis Friesland) dehnte sich an einer Stelle der Beton so stark aus, dass sich die Platte um mehrere Zentimeter nach oben schob. Die Schifffahrt leidet mitunter unter extremem Niedrigwasser, wie jüngst in Mecklenburg-Vorpommern. Dort führen Seen und Flüsse laut Umweltministerium im Schnitt rund 20 Zentimeter weniger Wasser als sonst in dieser Jahreszeit. Angesichts der Hitze ging der Flughafen Hannover dazu über, die Start- und Landebahnen zu bewässern - um zu vermeiden, dass erneut Betonplatten aufbrechen. 2018 hatten drei Platten der Hitze nicht standgehalten. Vergangenes Jahr wurde der Bahnverkehr mancherorts von Böschungsbränden beeinträchtigt; solche Fälle sind aus diesem Sommer nicht bekannt.

Welche gesundheitlichen Folgen drohen?

Die Hitze hat verschiedene Auswirkungen. Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, erwärmt sich die Körperoberfläche ebenfalls. Der Körper versucht dennoch alles, um die Kerntemperatur gleich zu halten: Der Blutdruck steigt, denn das Blut soll die Wärme abtransportieren, und der Körper schwitzt - dadurch entsteht Verdunstungskälte. Genau diese beiden Dinge, hoher Blutdruck und Flüssigkeitsverlust, machen vielen zu schaffen. Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, allgemeine Kreislaufprobleme oder sogar ein Kreislaufkollaps können die Folgen sein. Abhilfe schaffen unter anderem Ruhe im Schatten, eine kühle Dusche oder eine Abkühlung der Unterarme oder Füße unter kaltem Wasser.

Was trinke und esse ich am besten?

Wichtig: viel Wasser oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte trinken! Wer viel schwitzt, muss die Reserven unbedingt wieder auffüllen. Vor allem alte Menschen trinken oft zu wenig und leiden dann an Austrocknung. Zweieinhalb bis drei Liter werden empfohlen. Beim Essen gilt: keine schwere und fette Kost, sondern besser mehrere kleine und leichte Mahlzeiten mit viel Obst und Gemüse. Ratsam ist es auch, Salz und Mineralien zu sich zu nehmen.

Was hilft mir noch gegen Hitze?

Besser lauwarm statt eiskalt duschen, luftige Kleidung tragen, nach Süden ausgerichtete Räume abdunkeln und Sport wie zum Beispiel Joggen in die frühen Morgenstunden verlegen.

Gibt es Hitzefrei im Büro?

Leider nein. Das Arbeitsschutzgesetz sieht dies nicht vor. Allerdings muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass die Beschäftigten der Hitze nicht schutzlos ausgeliefert sind. So sollten körperlich schwere Arbeiten möglichst in den Morgenstunden erledigt werden. In Gebäuden sollten Fenster, Glaswände und Oberlichter zum Beispiel mit Rollos oder Jalousien abgeschirmt werden. Ventilatoren und Klimaanlagen können ebenfalls Abhilfe schaffen. Ansonsten helfen luftige Kleidung und kühle Getränke.

Wie ratsam sind Klimaanlagen?

Im Büro oder auch zu Hause sollte die Klimaanlage nicht zu kühl eingestellt werden, sodass man schon wieder eine dünne Jacke brauchen würde. Der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen sollte nicht zu groß sein, sonst kann man Kreislaufprobleme bekommen. Klimaanlagen in Autos können aufgrund des kühlen Luftzugs zu Muskelverspannungen und Bindehautentzündungen führen.

