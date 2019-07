Stand: 14.07.2019 17:30 Uhr

Der Sommer lässt sich bald wieder blicken

Das kühle und wechselhafte Wetter wird sich voraussichtlich bald aus dem Norden verabschieden. Auch wenn die Woche noch kühl beginnt, Besserung ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Laufe der Woche in Sicht. Der Montag hat wohl nur Höchstwerte von bis zu 19 Grad zu bieten. Die Temperaturen auf den ostfriesischen Inseln liegen zu Beginn der Woche voraussichtlich bei bis zu 17 Grad. In Vorpommern sind einzelne Schauer möglich, sonst ist es überwiegend trocken.

Bis zu 27 Grad am Donnerstag

Von Tag zu Tag wird es dann aber im ganzen Norden etwas wärmer. Am Dienstag sind bis zu 22 Grad drin, wobei die Sonne noch nicht so recht durchkommt. Der Mittwoch wird freundlicher. Für den Donnerstag sind dann sommerliche Werte vorhergesagt: für Hannover 27 Grad, für Hamburg 26 Grad, für Schwerin 25 Grad und für Kiel immerhin 23 Grad. Die Sonne zeigt sich dann auch häufiger.

Starkregen und Überschwemmungen am Freitag

Zuletzt hatte sich das Wetter sehr wechselhaft präsentiert. Am Freitag gab es sogar noch Unwetter im Norden. In Schwerin standen nach starken Regenfällen zwischenzeitlich zahlreiche Straßen und Keller unter Wasser. Starkregen führte zudem in der Nacht zu Freitag insbesondere in Niedersachsen zu mehreren Einsätzen der Feuerwehren. Das Emsland und die Grafschaft Bentheim waren davon am heftigsten betroffen. In Dersum bei Papenburg musste ein Jugendzeltlager evakuiert werden.

