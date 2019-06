Stand: 21.06.2019 10:53 Uhr

Der Sommer beginnt: Die Ruhe vor der Hitzewelle

Der Sommer beginnt. Heute ist der längste Tag des Jahres und den kann man überall im Norden bei angenehmen Temperaturen genießen. 17 Stunden, 2 Minuten und 47 Sekunden könnte die Sonne heute theoretisch scheinen - und sie tut es vielerorts zumindest zu einem Großteil der Zeit. "Überall im Norden wird es ein paar Quellwolken und viel Sonnenschein geben", sagte Meteorologe Frank Böttcher. Die Top-Temperaturen seien dabei im südlichen Niedersachsen zu erwarten, etwa 23 Grad im Raum Göttingen.

Das Wetter bleibt anhaltend gut, legt sogar von Tag zu Tag bei den Temperaturen zu. Am Sonnabend werden Werte um 23 Grad erwartet, am Sonntag um 26 Grad. An den Küsten bleibt es etwas kühler, hier sind rund 20 Grad zu erwarten.

Wetter: Am Wochenende wird es freundlich NDR//Aktuell - 20.06.2019 15:00 Uhr In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ziehen noch ein paar Regenwolken über Norddeutschland. Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter, die Hitze kommt zurück.







Beim Hurricane Festival tobt diesmal kein Sturm

Ergiebiger Regen und Schlammschlachten: Regelmäßige Hurricane-Besucher kennen die Wetterkapriolen der vergangenen Jahre nur zu gut. Doch bei der 2019er-Auflage des Kult-Festivals in Scheeßel im Landkreis Rotenburg/Wümme an diesem Wochenende wird alles anders werden. "Die Besucher haben quasi sturmfreie Bude. Es ist kein Unwetter in Sicht. Im Gegenteil - es wird am ganzen Wochenende freundlich und trocken", kündigt Wetterexperte Frank Böttcher an.

Das ganze Wochenende über erwartet Böttcher zwischen 22 und 24 Grad in Scheeßel - also ideale Bedingungen, um den Steh- und Tanzmarathon vor den Bühnen nicht zur körperlichen Belastungsprobe werden zu lassen - und eben auch nicht im Matsch zu versinken. Auch die Besucher anderer Open-Air-Veranstaltungen wie der Schlossfestspiele in Schwerin oder der Kieler Woche dürften ohne Regenschirm auskommen.

Sahara-Hitze erreicht kommende Woche Norddeutschland

Zum Beginn der kommenden Woche erwartet Deutschland dann die große Hitze, die auch vor dem Norden nicht halt macht. "Die Ursache sind Luftmassen aus der Sahara, die sich am Wochenende auf den Weg übers Mittelmeer auf den Weg machen und am Montagabend Norddeutschland erreichen werden", erläutert Böttcher. Südniedersachsen bekommt die Auswirkungen am ehesten zu spüren: Dort kann es laut dem Meteorologen bereits am Montagabend bis zu 27 Grad warm werden.

Spitzenwerte von 38 Grad erwartet

Ab Dienstag kann sich demnach der ganze Norden auf Temperaturen deutlich über 30 Grad, teils bis zu 35 Grad, einstellen. "Es wird sonnig und heiß, mit Ausnahme der Küste haben wir ab Dienstag Temperaturen von 30 Grad und drüber", sagte Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst am Freitag.

Spitzenwerte von 38 Grad prognostiziert Böttcher für Niedersachsen. "Das wird per Definition eine Hitzewelle. Das ist dann der Fall, wenn es mindestens drei Tage in Folge mehr als 30 Grad warm ist", erklärt Böttcher. Abkühlung versprechen in dieser Phase die örtlichen Freibäder und die Küsten. Aber auch an Nord- und Ostsee dürften die Thermometer immerhin 28 Grad anzeigen.

Unwetter drohen Ende der Woche

Die Hitzephase wird Böttchers Vorhersage zufolge gegen Freitag kommender Woche ein Ende haben. Dann seien auch Unwetter mit Hagelschauern und Sturm möglich, so Böttcher. Im Anschluss daran kühle die Luft voraussichtlich merklich ab.

