Stand: 15.06.2019 07:44 Uhr

DWD warnt vor extremem Unwetter im Norden

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Norddeutschland herausgegeben. Demnach treten bis heute Mittag in Nordostniedersachsen, Hamburg, Ostholstein und Westmecklenburg teils extrem schwere Gewitter auf. Die Experten rechnen mit Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter, Hagel mit Korngrößen um fünf Zentimeter und der Gefahr einzelner Orkanböen über 120 Kilometer pro Stunde.

Details zur Lage in Ihrer Region finden Sie auf unserer Unwetterkarte.

Seit Tagen Gewitter im Norden

Bereits in den vergangenen Tagen war es zu schweren Gewittern in Norddeutschland gekommen. Dabei gab es örtlich Überschwemmungen. Durch Blitzeinschläge gerieten mehrere Gebäude in Brand.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 15.06.2019 | 07:00 Uhr