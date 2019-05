Stand: 21.05.2019 17:51 Uhr

Bund entscheidet über leichteren Wolfs-Abschuss

Der Umgang mit dem Wolf beschäftigt am Mittwoch das Bundeskabinett: Die Minister sollen einen Gesetzentwurf beschließen, auf den sich Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) nach langer Debatte einigten. Demnach werden Wolfs-Abschüsse künftig einfacher möglich sein. Mecklenburg-Vorpommerns Umwelt- und Agrarminister Till Backhaus und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (beide SPD) lobten den Kompromiss. "Ich bin froh, dass unsere Verhandlungen endlich Früchte tragen", sagte Backhaus. Seit mehr als fünf Jahren habe er sich für die rechtssichere Entnahme auffälliger Wölfe eingesetzt.

Nord-Minister loben den Kompromiss

Lies sagte, es sei "sehr positiv, dass der Bund endlich gewillt ist, Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz vorzunehmen, um den Bundesländern mehr Rechtssicherheit bei der Entnahme von problematischen Wölfen zu geben." Er drängte aber auf weitere Konkretisierungen. So wie Backhaus hatten sich auch Lies und sein schleswig-holsteinischer Amtskollege Jan Philipp Albrecht (Grüne) dafür eingesetzt, in Berlin klare Rahmenbedingungen für den Artenschutz des Wolfs einerseits und den Schutz von Nutztieren vor seinen Übergriffen andererseits zu schaffen. Jäger versuchen bereits seit Ende Januar, den Leitwolf aus dem Rodewalder Rudel in Niedersachsen zu erlegen. Eine entsprechende Abschussgenehmigung wurde bereits mehrfach verlängert.

"Ernste Schäden" reichen für Abschussgenehmigung aus

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass nach Wolfsrissen auch dann Wölfe geschossen werden dürfen, wenn nicht klar ist, welches Tier genau zugebissen hat. Dies gilt dann so lange, bis es keine weiteren Risse gibt. Das könne auch bedeuten, dass ein ganzes Rudel geschossen wird, heißt es in den Erläuterungen. Allerdings muss jeder Abschuss zuvor von den Landesbehörden genehmigt werden. "Ernste Schäden" für Nutztierhalter sollen künftig als Grundlage für eine Abschussgenehmigung ausreichen. Bisher musste der betroffene Tierhalter in seiner Existenz bedroht sein. Geschossen werden sollen auch Hybride, also Mischlinge aus Wolf und Hund. Das Füttern und Anlocken von Wölfen wird ausdrücklich verboten, weil diese sich dadurch an Menschen gewöhnen könnten.

"Wolf bleibt streng geschützte Tierart"

Bundesministerin Schulze sagte, mit der dem Bundeskabinett nun vorgelegten Einigung würden Herdenschutz und Artenschutz in Einklang gebracht. Ein vernünftiger Interessenausgleich sei gelungen. Es werde einfacher, Herden vor wiederholten Rissen zu schützen. Gleichzeitig bleibe der Wolf eine streng geschützte Tierart. "Der Gesetzentwurf hilft dabei, die Koexistenz von Wolf und Weidetierhaltung in Deutschland zu ermöglichen", sagte Schulze. "Da, wo es ein Problem gibt, lösen wir es. Und da wo es keines gibt, gilt der Artenschutz uneingeschränkt." Erfreut über die Einigung äußerte sich auch Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. "Es ist keinem normal denkenden Menschen zu erklären, dass reißende Wölfe erst entnommen werden dürfen, wenn der DNA-Abgleich gemacht und der Wolf bei erneuter Tat ertappt worden ist", sagte sie. Die Ministerin verwies auch auf die Möglichkeit des Abschusses bei Gefahren für Menschen, etwa wenn sich Wölfe mehrfach in der Nähe von Wohngebieten aufhalten. Mit ihrer Forderung nach "wolfsfreien Zonen", wo auch ohne Anlass Wölfe abgeschossen werden dürfen, konnte sich Klöckner dagegen nicht durchsetzen.

BUND sieht "Angriff auf das Artenschutzrecht"

Dem Umweltverband BUND geht der Gesetzentwurf aber auch so zu weit. Er sei ein "Angriff auf das Artenschutzrecht", teilte er am Dienstag mit. Um Probleme mit Wölfen zu vermeiden, drängt der BUND vorrangig auf besseren Herdenschutz.

Der in Deutschland ehemals ausgerottete Wolf breitet sich seit Jahren vor allem in Ost- und Norddeutschland wieder aus. Während der Deutsche Jagdverband von mehr als tausend Tieren spricht, geht das Bundesumweltministerium von rund 400 Wölfen in Deutschland aus.

