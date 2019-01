Stand: 21.01.2019 08:42 Uhr

Blutmond: Freier Blick auf totale Mondfinsternis

Wer heute Morgen früh aufgestanden ist, konnte die einzige in Deutschland sichtbare totale Mondfinsternis des Jahres beobachten. Die Wetterbedingungen dafür waren vielerorts gut im Norden.

Der Blutmond im Zeitraffer-Video 21.01.2019 08:30 Uhr Autor/in: Alexander Brodeßer Die totale Blutmond-Mondfinsternis: Hier können Sie sich das astronomische Ereignis, aufgenommen in der Volkssternwarte Hannover, im Zeitraffer ansehen.







Die frostige, wolkenfreie Nacht bot einen freien Blick auf das Spektakel. Am frühen Morgen schob sich die Erde zwischen Mond und Sonne. Dabei erschien der Mond jedoch nicht völlig verdunkelt, sondern leuchtete aufgrund des roten Streulichts der Sonne aus der Erdatmosphäre als sogenannter Blutmond.

Videos 03:11 Hallo Niedersachsen Himmelsschauspiel: Blutmond über Niedersachsen Hallo Niedersachsen Wenn Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen, entsteht ein Blutmond. Besonders gut beobachten lässt er sich in der Sternwarte in Sankt Andreasberg. Peter Jagla ist vor Ort. Video (03:11 min)

Nächste sichtbare Mondfinsternis am 31.12.2028

Wer das Ereignis vom Anfang bis zum Ende sehen wollte, musste allerdings sehr früh aufstehen: Um 3.37 Uhr in der Nacht begann die Erde, sich zwischen Sonne und Mond zu schieben. Ab 5.41 Uhr begann die totale Phase der Mondfinsternis. Der Vollmond schrumpfte zu einer Sichel. Gegen 6.12 Uhr war er dann ganz in den Kernschatten der Erde gewandert. Um 7.51 Uhr schließlich trat der Mond aus dem Kernschatten aus. Die nächste totale Mondfinsternis ist in Mitteleuropa erst wieder am 31. Dezember 2028 zu sehen.

