Auf der Suche nach dem Weihnachtsmann von Jennifer Lange

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat jetzt auch die Weihnachtsmann-Branche erreicht: Fast alle Jobvermittlungen für Studierende haben die Vermittlung von Weihnachtsmännern eingestellt - dasselbe gilt für die Arbeitsagenturen. In die Lücke springen private Weihnachtsmann-Vermittler.

Noch ein bisschen Rouge auf die Wangen, die rote Mütze auf, fertig. Marcus Tiberius Maier sieht aus, wie man sich einen Weihnachtsmann vorstellt: dicker weiß-grauer Rauschebart, runder Bauch, roter Mantel. Sein Kostüm hat er selbst entworfen. Seine Frau hat alles zusammen genäht.

Er schultert den braunen Jutesack, klingelt mit seinem goldenen Glöckchen und betritt das Wohnzimmer einer Wohngruppe für körperlich und geistig Behinderte in Hamburg. Gut ein Dutzend Köpfe drehen sich zu ihm um. "Das ist ja eine famose Runde", raunt Maier mit seiner tiefen Stimme und zieht das erste Geschenk aus seinem Jutesack.

Hausbesuch muss gut vorbereitet werden

An Heiligabend besucht der "Weihnachtsmann auf Zeit" vier Familien. "Die Nachfrage ist größer, ich könnte mehr machen. Aber da stoße ich mit meinen persönlichen Qualitätsansprüchen irgendwann an meine Grenzen." 120 Euro nimmt Maier für einen Hausbesuch - und der erfordert eine Menge Vorbereitung: "Namen auswendig lernen. Wer ist alles anwesend? Wer hat was mit wem angestellt? Und auch die Wunschzettel, die die Eltern mir gegeben haben; was die Kinder schriftlich an den Weihnachtsmann gerichtet haben - das muss ich alles wissen."

Vermittlung für Arbeitsagentur "zu aufwendig"

Weihnachtsmänner werden nach wie vor gesucht, aber fast alle Jobvermittlungen für Studierende haben ihr Geschäft in diesem Jahr eingestellt - teils nach Jahrzehnten. Es fänden sich kaum noch Studenten, die Lust auf den Job hätten, erklärt etwa das Deutsche Studentenwerk.

Die meisten Arbeitsagenturen haben schon vor Jahren mit der Vermittlung von Weihnachtsmännern aufgehört. "Weil es zu aufwendig ist", erklärt Knut Böhrnsen von der Arbeitsagentur Hamburg. Drei Mitarbeiter seien für sechs Wochen voll gebunden gewesen - und das für eine Vermittlung in ein kurzfristiges Saisongeschäft: "Nach Heiligabend waren alle wieder arbeitslos", sagt Böhrnsen. Die Geschäftsführung habe daher 2006 entschieden, das Geschäft einzustellen. Der Druck auf die Arbeitsagentur sei groß gewesen, die Leute in mittel- und langfristige Arbeit zu vermitteln. "Das ist ja eigentlich auch unser Kerngeschäft und danach werden wir auch bemessen."

Schulungen für den Nachwuchs

In die Lücke springen private Vermittler, die im Internet für sich werben - und dort auch auf der Suche nach "Weihnachtsmann-Nachwuchs" sind. Willi Dahmen aus dem niedersächsischen Celle bietet sogar Schulungen für die "Männer mit den Rauschebärten" an. Eine wichtige Regel aus den Seminaren: Rauchen und Smartphone im Kostüm sind tabu. Und vor der Bescherung sollte stets ein Lied oder Gedicht verlangt werden.

Der Rentner könnte für seine Agentur noch 30 oder 40 Darsteller mehr gebrauchen, berichtet er: "Viele junge Leute haben aber keinen Bock mehr, am Wochenende oder an Feiertagen zu arbeiten", klagt der 66-Jährige, der seine ersten Einsätze in diesem Jahr schon im Sommer hatte: Mit rotem Mantel und Bommelmütze posierte er für Werbeaufnahmen.

Lukratives Weihnachtsgeschäft für private Agentur

Die Hamburger Agentur Blank&Biehl greift auf eine Datenbank mit 38.000 Einträgen zurück. Die Darsteller verteilen sonst im Sommer Flyer, arbeiten auf Messen oder als Promoter. Im Winter schlüpfen sie in Weihnachtsmann-Kostüme. Der Geschäftsinhaber Jan Biehl hat auch mal so angefangen, erzählt er: "Ich stand selber früher in der Fußgängerzone als Student. Als Weihnachtsmann kann man aber Schokolade verschenken und Gedichte aufsagen oder abfragen. Man macht Kinder glücklich, das ist ein schöner Nebenjob."

Biehls Agentur macht allein mit dem Weihnachtsgeschäft einen Umsatz von einer halben Million Euro - Tendenz steigend. Die Weihnachtsmänner gehen in Kaufhäuser, auf Weihnachtsmärkte oder Unternehmensfeiern. Rund 1.000 Anfragen kommen jährlich von Firmen und Privatkunden, sagt Inhaber Biehl: "Ein guter Weihnachtsmann kann bei uns bis zu zehn Touren machen. Pro Anfahrt bekommt er 100 Euro, kann also bis zu 1.000 Euro am Tag verdienen."

Auch das "Goldene Buch" liegt bereit

Von Unternehmen gäbe es öfters auch aufwendige Anfragen. Die Agentur sollte zum Beispiel einen Weihnachtsmann in Bremen vom Rathausdach abseilen, erzählt Biehl. "Und ein großes Unternehmen wollte als Gag einen Weihnachtsmann mit Rentieren zu den Büroräumen gebracht bekommen. Das haben wir mit einem lokalen Rentier-Anbieter realisiert. Das war witzig."

Die Agentur stellt ihren Weihnachtsmännern, Engeln und Wichteln die Kostüme. Im Büro stehen Kisten mit weißen Bärten, künstlichen Bäuchen, Jutesäcken und weißen Handschuhen. Die Mäntel lässt Biehl in einer Schneiderei in London anfertigen. Die Engels- und Wichtelkostüme werden per Hand in einer Schneiderei in Deutschland gefertigt. Im Flur stapeln sich gold-rote Weihnachtsmann-Sessel. Und es gibt das dicke "Goldene Buch vom Weihnachtsmann" - voll mit Gedichten, Liedern und den Wünschen der Kinder.

Die echten und die falschen Bärte

Marcus Tiberius Maier macht seine Arbeit als Weihnachtsmann Spaß. Manche Kinder sieht er jedes Jahr. "Da kann ich zum Beispiel auch mal fragen, wie es denn mit der Einschulung gelaufen ist und ob die Schule Spaß macht." Wenn die Kinder älter werden, glauben sie ihm allerdings nicht mehr immer, dass er der "echte" Weihnachtsmann ist. "Letztes Jahr hatte ich eine Diskussion mit einem Mädchen, das mir gegenüber behauptet hatte, ich sei ja gar nicht der echte, weil mein Bart gar nicht ganz weiß ist. Ich habe dann gesagt: Wenn du das nächste Mal einen Weihnachtsmann triffst, mit einem schneeweißen Bart, dann zieh da mal dran."

