Immer mehr Menschen im Norden finden einen Job

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Norddeutschland entwickelt sich im Herbst positiv. In allen Bundesländern ist die Quote der Erwerbslosen weiter zurückgegangen oder hält sich zumindest auf niedrigem Niveau. Das gilt im Vergleich zum Oktober vor einem Jahr, aber auch im Vergleich zum Vormonat September.

Niedersachsen: Arbeitslosigkeit sinkt - Stellenangebot auch

Die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen ist noch einmal zurückgegangen. Im Oktober waren rund 210.100 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 2,2 Prozent weniger als vor einem Jahr und 1,3 Prozent weniger als im Vormonat September. Die Quote liegt bei 4,8 Prozent. "Wir haben ein stabiles Wachstum in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung", erklärte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. "Gleichzeitig beobachten wir aber, dass das Angebot an offenen Stellen abnimmt." Mit derzeit rund 73.300 freien Stellen im Bestand sei das Niveau weiterhin hoch, es würden aber immer weniger Stellen neu gemeldet. Vor allem in der Zeitarbeit und im verarbeitenden Gewerbe gebe es Rückgänge.

Die Arbeitslosenquote ist bei Frauen stärker zurückgegangen als unter Männern. Denn in einigen frauendominierten Berufen wie Bürofachkräften, Sozialarbeiterinnen, Arzt- und Praxishilfen oder Erziehungs- und Lehrberufe werden üblicherweise nach der Sommerpause und den Betriebsferien im September mehr Leute eingestellt.

Schleswig-Holstein: Niedrigster Oktober-Wert seit 1991

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.300 Personen oder 2,9 Prozent zurückgegangen. Im Vergleich zum Vormonat September sank sie nur minimal um 0,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 4,8 Prozent, im Oktober 2018 lag sie bei 5,0 Prozent. "Im Oktober ist der Rückgang der Arbeitslosenzahlen gegenüber September - bedingt durch Vorzieheffekte - geringer ausgefallen als in den vergangenen Jahren", erklärt Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, die Zahlen in Kiel. Positiv sei aber, dass das der niedrigste Oktober-Wert seit 1991 sei.

Besonders erfreulich sei, dass im Vorjahresvergleich die Langzeitarbeitslosigkeit auch im Oktober weiter gesunken ist: um 3.600 oder 13,1 Prozent. Die Arbeitslosenzahl der unter 25-Jährigen hat sich im Vergleich zum Vormonat September überproportional reduziert.

Mecklenburg-Vorpommern: Vor allem Jugendarbeitslosigkeit sinkt

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Zahl der Erwerbslosen im Vergleich zum Oktober 2018 um 4.800 oder 8,3 Prozent verringert. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,5 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 7,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat stieg sie allerdings leicht an: von 53.100 auf 53.500. Doch Haupt-Koopmann betont: "Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung liegt die Zahl in einem Oktober unter 55.000." Bemerkenswert sei der Vergleich mit dem höchsten Oktober-Wert im Jahr 2004: "Er lag damals bei 177.000 Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote betrug 19,9 Prozent."

Im Vorjahresvergleich ging die Arbeitslosenzahl in allen Alters- und Personengruppen zurück. Insbesondere die Altersgruppe der unter 25-Jährigen profitiere von der insgesamt stabilen Situation am Arbeitsmarkt. So sei die Jugendarbeitslosigkeit auch im Vergleich zum Vormonat September deutlich gesunken: um 270 oder 5,2 Prozent.

Hamburg: Quote unverändert bei 6,1 Prozent

Bei der Zahl der Arbeitslosen in Hamburg tut sich eher wenig. Ende Oktober sind noch knapp 64.400 Hamburger Arbeitslos gemeldet. Das sind gut 300 mehr als vor einem Jahr, aber etwa 200 weniger als im September. Durch die nur minimale Veränderung liegt die Arbeitslosenquote in Hamburg weiterhin bei 6,1 Prozent. Die gute Nachricht datiert schon etwas zurück: In Hamburg sind erstmals mehr als eine Million Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Der Beschäftigungsrekord wurde bereits im August erzielt, wie die Arbeitsagentur aber erst jetzt mitteilte. Demnach hatten dann 1.700.300 Hamburger einen Job, gut 22.000 mehr als im Vorjahresmonat.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Oktober 2019 September 2019 Oktober 2018 Niedersachsen 210.100 4,8 % 212.800 4,9 % 214.800 5,0 % Schleswig-

Holstein 76.200 4,8 % 76.300 4,8 % 78.600 5,0 % Mecklenburg-

Vorpommern 53.500 6,5 % 53.100 6,5 % 58.300 7,1 % Hamburg 64.400 6,1 % 64.600 6,1 % 64.100 6,1 % Bund 2.204.000 4,8 % 2.234.000 4,9 % 2.204.000 4,9 %

