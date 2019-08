Stand: 29.08.2019 12:20 Uhr

Weniger Arbeitslose, aber Konjunktur schwächelt

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im August gegenüber dem Vorjahresmonat leicht verbessert. Die Zahl der Arbeitslosen sank bundesweit um 31.000 auf 2,319 Millionen. "Das Beschäftigungswachstum hält an, verliert aber an Schwung und die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern geht auf hohem Niveau erneut zurück", sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Donnerstag. Im Vergleich zum Juli waren jahreszeitlich bedingt 44.000 Personen mehr ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt bundesweit bei 5,1 Prozent - das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 5,2 Prozent.

Niedersachsen: Personalnachfrage lässt nach

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen hat sich im August gegenüber dem Vorjahresmonat leicht verbessert. 224.027 Menschen waren arbeitslos gemeldet - 1,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Auf dem Stellenmarkt mache sich eine leicht nachlassende Personalnachfrage bemerkbar, sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen in der Bundesagentur für Arbeit. Es werden weniger Stellen neu gemeldet. Vor allem Zeitarbeitsunternehmen suchten deutlich weniger Personal, aber auch im verarbeitenden Gewerbe, auf dem Bau und im Gastgewerbe gibt es Rückgänge.

Gegenüber dem Juli zeigen sich zudem die letzten Auswirkungen der üblichen Sommerflaute. Die Arbeitslosigkeit stieg leicht an, nachdem sich weitere Schulabsolventen arbeitslos meldeten, bevor sie im Herbst ein Studium aufnehmen.

Schleswig-Holstein: Niedrigste Arbeitslosenzahl in einem August seit 1992

Erstmals seit 27 Jahren sind in einem August weniger als 80.00 Menschen in Schleswig-Holstein ohne Arbeit. "Das Ende der Sommerferien und der Beginn des Ausbildungsjahres wirken sich positiv auf den Arbeitsmarkt aus", sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Viele Unternehmen hätten zudem zum Ende der Sommerferien neue Mitarbeiter eingestellt.

Nach wie vor ist die Nachfrage nach Arbeitskräften laut Haupt-Koopmann auf einem hohen Niveau - wenn auch im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer. Vor allem in Handel, im Gesundheitsbereich sowie im Bau- und Gastgewerbe suchen Unternehmen Mitarbeiter. Die Arbeitslosenquote liegt in Schleswig-Holstein jetzt bei 5 Prozent. Im Vergleich zum Juli ist die Zahl der Arbeitslosen um 1.100 zurückgegangen.

Mecklenburg-Vorpommern: Betriebe halten Fachkräfte

Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosenzahl. Dies zeige, dass sich die positive Entwicklung fortsetze, sagte Haupt-Koopmann. Die Arbeitslosenzahl sank im Vergleich zum August des Vorjahres um 6.400 auf 55.100 Personen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,7 Prozent nach 7,5 Prozent im Vorjahresmonat. Laut Arbeitsagentur halten die Betriebe ihr Personal und sichern sich so Fachkräfte. Die landesweit niedrigste Arbeitslosenquote verzeichnet der Landkreis Rostock mit 5,0 Prozent, die höchste Quote die Mecklenburgische Seenplatte mit 8,2 Prozent.

Für den Anstieg der Arbeitslosenzahl um 250 oder 4,6 Prozent bei der Gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen gegenüber dem Vormonat sind laut Haupt-Koopmann die jahreszeitlich üblichen Ursachen verantwortlich. "Auch im August haben sich noch junge Menschen nach Abschluss der Berufsausbildung oder der Schule vorübergehend arbeitslos gemeldet."

Hamburg: Gesamtbeschäftigung steigt

In Hamburg freut sich Arbeitsagentur-Chef Sönke Fock nach wie vor über eine starke Nachfrage nach Fachkräften. Insgesamt waren 66.673 Hamburger arbeitslos gemeldet, dies waren 1.080 (-1,6%) unter dem Augustwert des vergangenen Jahres und 654 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitsagentur geht davon aus, dass noch in diesem Jahr erstmals mehr als eine Million Arbeitnehmer in Hamburg sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein werden. Allerdings melden Hamburger Unternehmen weniger Jobs als noch vor einem Jahr.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) August 2019 Juli 2019 August 2018 Niedersachsen 224.000 5,2 % 222.400 5,1 % 227.200 5,3 % Schleswig-

Holstein 79.300 5,0 % 80.400 5,1 % 84.900 5,4 % Mecklenburg-

Vorpommern 55.100 6,7 % 54.900 6,7 % 61.500 7,5 % Hamburg 66.700 6,3 % 67.300 6,3 % 67.800 6,5 % Bund 2.319.000 5,1 % 2.275.000 5,0 % 2.351.000 5,2 %

