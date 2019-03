Stand: 01.03.2019 10:30 Uhr

Arbeitsmarkt: Schlapper Winter, starke Zahlen

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Februar besser entwickelt als für die Jahreszeit üblich: Die Zahl der Jobsucher sank leicht - auf den niedrigsten Wert für einen Februar seit der Wiedervereinigung. "Der Arbeitsmarkt bleibt robust gegenüber der konjunkturellen Abschwächung", sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Freitag.

Niedersachsen: Viele neue Stellen

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen hat sich im Februar klar verbessert. Nach einem jahreszeitlich bedingten Anstieg zum Jahreswechsel sank die Zahl der Arbeitslosen zuletzt deutlich auf 229.600 Menschen. Das waren 17.800 Männer und Frauen weniger als im Vorjahr. "Der Arbeitskräfte-Bedarf der Betriebe hat zuletzt deutlich zugelegt", sagte Klaus Oks von der Bundesagentur für Arbeit. Im Februar seien mehr als 6.400 neue Stellen gemeldet worden. Die Spanne der Arbeitslosenquoten reichte im Februar von 2,5 Prozent im Landkreis Emsland bis 10,8 Prozent im Kreis Wilhelmshaven, Stadt.

Schleswig-Holstein: Niedrigste Arbeitslosenzahl in einem Februar seit 1981

"Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein ist bisher gut durch den - zugegeben - milden Winter gekommen", sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Nach dem gelungenen Start ins neue Jahr knüpft auch der Februar an die positive Entwicklung der vergangenen Monate an." Das Land kann die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem Februar seit 1981 vorweisen. Sie ist - im Vergleich zum Februar 2018 - um 10.000 Menschen gesunken. Die landesweit niedrigste Arbeitslosenquote hat der Kreis Stormarn mit 3,1 Prozent, die höchste Quote findet sich in den Kreisen Dithmarschen und Nordfriesland mit 6,3 Prozent.

Mecklenburg-Vorpommern: Deutlich weniger ältere Arbeitslose

"Die aktuellen Daten für Mecklenburg-Vorpommern dokumentieren die insgesamt positive Entwicklung am Arbeitsmarkt", meinte Haupt-Koopmann mit Blick auf die Lage im Nordosten. Der Februar sei ein besonderer Monat. "Denn im Jahr 2005 mussten wir in diesem Monat mit 211.600 Arbeitslosen und einer Quote von 23,7 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit überhaupt seit der Wiedervereinigung melden. Mit aktuell 68.600 Arbeitslosen hat sich deren Zahl um 67,6 Prozent reduziert." Besonders erfreulich sei es, dass sich die Zahl der Arbeitslosen, die älter als 50 Jahre sind, deutlich verringert habe.

Die landesweit niedrigste Arbeitslosen-Quote kann der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 5,9 Prozent verbuchen, der Kreis Vorpommern-Rügen hat mit 10,5 Prozent die höchste Quote.

Hamburg: Gute Februar-Zahlen

"Es ist der niedrigste Wert in einem Februar seit 26 Jahren", freut sich Hamburgs Arbeitsagentur-Chef Sönke Fock: Knapp 65.000 Menschen sind in Hamburg derzeit als Arbeitslose registriert. Von der guten Entwicklung profitieren auch Arbeitsuchende über 50 Jahren und Menschen mit Behinderung. Bei den jüngeren Menschen unter 25 Jahren gibt es dagegen eine leichte Steigerung bei den Arbeitslosenzahlen. Das liegt nach Angaben der Bundesagentur vor allem am Ausbildungsende im Februar. Diese Gruppe sei erfahrungsgemäß nur kurz arbeitslos.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Februar 2019 Januar 2019 Februar 2018 Niedersachsen 229.600 5,3 % 233.700 5,4 % 247.400 5,8 % Schleswig-

Holstein 85.100 5,5 % 86.700 5,6 % 95.200 6,2 % Mecklenburg-

Vorpommern 68.600 8,4 % 69.400 8,5 % 76.700 9,3 % Hamburg 64.900 6,2 % 65.900 6,3 % 68.400 6,7 % Bund 2.373.000 5,3 % 2.406.000 5,3 % 2.545.900 5,7 %

