Arbeitslose im Norden: Hamburg trotzt dem Trend

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember 2018 gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) zählte 2,21 Millionen Arbeitslose, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Das seien 175.000 weniger als vor einem Jahr und 23.000 mehr als im November 2018. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Im Winter steigt die Arbeitslosigkeit meist an, da Verträge in saisonal arbeitenden Branchen auslaufen.

Rückgang in Hamburg

Erfreulich seien besonders der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit und die Fortschritte bei der Arbeitsmarktintegration geflüchteter Menschen, erklärte BA-Chef Detlef Scheele. Ähnlich wie im Bund veränderte sich die Arbeitslosigkeit im Dezember auch im Norden. Überall stieg die Arbeitslosenquote leicht, nur in Hamburg sank sie. In allen norddeutschen Bundesländern liegt die Arbeitslosenquote weiterhin über dem Bundesdurchschnitt.

Niedersachsen: Zahl der Arbeitslosen gestiegen

In Niedersachsen ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent gestiegen. 215.784 Menschen waren dort arbeitslos gemeldet - das ist eine Arbeitslosenquote von fünf Prozent. "Viele befristete Beschäftigungsverhältnisse laufen zum Jahresende aus. Außerdem lassen viele Außenbetriebe im Winter ihre Arbeit ruhen, das trifft Männer stärker als Frauen. Die Aussichten zum Jahresbeginn sind dennoch gut", sagte Klaus Oks, Vize-Chef der Landesarbeitsagentur Niedersachsen-Bremen. Im Vorjahresmonat waren 5,5 Prozent arbeitslos gemeldet. Im Dezember gab es fast 76.000 offene Stellen.

Mit 10,4 Prozent waren in Wilhelmshaven die meisten Menschen arbeitslos registriert; mit 2,3 Prozent im Emsland die wenigsten. Im Vergleich zum Vorjahr waren 7,5 Prozent weniger Menschen ohne Job.

Schleswig-Holstein: Mehr Geflüchtete finden Jobs

Die Arbeitslosigkeit lag in Schleswig-Holstein im Dezember bei 5,1 Prozent. 79.100 Frauen und Männer waren arbeitslos, das sind gut 10.000 Menschen weniger als ein Jahr zuvor. Dies ist der beste Wert im Dezember seit 1980. Im Vergleich zum November stieg die Abeitslosenzahl um 1,8 Prozent.

Die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann ist zufrieden mit der langfristig positiven Entwicklung. "An diesem Sachverhält ändert auch der saisonal typische - jedoch unterdurchschnittliche - Anstieg der Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat nichts." Besonders erfreulich sei, dass immer mehr Geflüchtete im ersten Arbeitsmarkt Fuß fassten. In 2018 hätten mehr als 4.000 von ihnen einen Job gefunden; 2017 waren es noch knapp 2.500.

Mecklenburg-Vorpommern: Saisonaler Anstieg im Tourismus

Auch im Nordosten haben 2018 deutlich mehr Geflüchtete eine Arbeit gefunden. "Die Zahl ist von 1.060 auf 2.001 angestiegen, ein Plus von 941 oder 88,8 Prozent."

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Arbeitslosen im Norden am kräftigsten, nämlich im Vergleich zu November um 4,8 Prozent gestiegen. Die Quote lag im Dezember bei 7,6 Prozent. "Im Dezember steigt saisonal bedingt - besonders in den Tourismusregionen des Landes - die Zahl der Arbeitslosen im Verglich zum Vormonat November an: allein im Kreis Vorpommern-Rügen aktuell um 1.200 oder 13,2 Prozent", sagte Haupt-Koopmann. Im Dezember 2017 hatte die Arbeitslosenquote noch bei 8,4 Prozent gelegen.

Die wenigsten Arbeitslosen gab es im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 5,5 Prozent; die meisten in Vorpommern-Rügen mit 9,5 Prozent. Die Anzahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren ging im Jahresverlauf um 4,5 Prozent zurück.

Hamburg: Weniger Arbeitslose im Dezember

Entgegen dem Trend ist die Arbeitslosenquote in Hamburg gesunken. Im Dezember waren 61.729 Menschen arbeitslos (5,9 Prozent). Dies ist der niedrigste Dezember-Wert seit 1992. Am Ende des Jahres waren etwa 7.400 Menschen weniger arbeitslos als zu Beginn. Zum Vormonat November verringerte sich die Arbeitslosenzahl erneut um 1,3 Prozent.

Die niedrigste Arbeitslosenquote verzeichnet der Bezirk Eimsbüttel (4,2 Prozent); die höchste der Bezirk Mitte (7,8 Prozent). Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen in Hamburg hat keine Berufsausbildung abgeschlossen. 28 Prozent gelten als langzeitarbeitslos und etwa acht Prozent sind unter 25 Jahren. Arbeitssuchend hingegen waren im Dezember 124.975 Männer und Frauen.

Hamburger Unternehmen meldeten im Dezember 3.256 neue Stellen. Besonders viele Mitarbeiter werden in den Branchen Industrie/Produktion, Logistik/Sicherheit und Handel/Dienstleistungen gesucht. Zudem fehlen Fachkräfte in den Kitas. "Kurzgefasst: Hamburg sucht Erzieherinnen und Erzieher. Wir wollen junge Menschen und Quereinsteiger für diesen wichtigen Beruf begeistern und über die Ausbildung sowie das Berufsfeld informieren“, erklärt Arbeits- und Familiensenatorin Melanie Leonhard.

