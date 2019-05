Stand: 26.05.2019 13:44 Uhr

Anzeichen für höhere Wahlbeteiligung im Norden

In den ersten Stunden der Europawahl zeichnet sich für Hamburg und Schleswig-Holstein eine höhere Wahlbeteiligung ab als 2014. So teilte der Hamburger Landeswahlleiter mit, dass die Beteiligung in Hansestadt bis 11 Uhr bei 28,5 Prozent lag. Zum Vergleich: Bei der Europawahl im Jahr 2014 hatte die Wahlbeteiligung bis 11 Uhr bei 21,4 Prozent gelegen. In Schleswig-Holstein hatten bis 11 Uhr bereits 17 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind 2,6 Prozent mehr als 2014. In Niedersachsen lag die Wahlbeteiligung bis 13 Uhr bei 22,5 Prozent, 2014 war sie zur gleichen Uhrzeit 0,8 Prozent niedriger.

Ministerpräsident Günther: "Europa mitgestalten"

Auch etliche Politiker wurden schon an der Wahlurne gesichtet. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stimmte in Hannover ab. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wählte in seinem Wohnort Eckernförde. "Mir ist wichtig, dass politische Parteien Europa mitgestalten in den nächsten fünf Jahren, die es gut meinen mit Europa und es nicht von innen heraus zerstören wollen", sagte er.

Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet

Die Wählerinnen und Wähler entscheiden darüber, welche 96 Abgeordneten sie im EU-Parlament in den kommenden fünf Jahren vertreten. Die Wahllokale sind wie üblich bis 18 Uhr geöffnet. Direkt im Anschluss wird es erste Hochrechnungen geben.

Einschließlich der EU-Ausländer sind nach Angaben des Bundeswahlleiters in Niedersachsen rund 6,3 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Schleswig-Holstein 2,3 Millionen, in Mecklenburg-Vorpommern 1,3 Millionen. In Hamburg können nach Angaben des Landeswahlleiters rund 1,3 Millionen Menschen abstimmen.

Viele wählen per Briefwahl

Der Trend zur Briefwahl der vergangenen Jahre bleibt auch bei der Europawahl offenbar ungebrochen. Der Hamburger Landeswahlleiter teilte am Mittwoch mit, dass es bis dahin schon 40 Prozent mehr Briefwähler in der Hansestadt gegeben habe als 2014 insgesamt. Aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gab es ähnliche Berichte.

Die letzte Europawahl war 2014

Die Wahlbeteiligung bei der letzten Europawahl 2014 lag in Niedersachsen bei 49,1 Prozent, in Schleswig-Holstein bei 43,3 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern bei 46,8 Prozent und in Hamburg bei 43,5 Prozent.

Dabei schnitten die einzelnen Parteien folgendermaßen ab:

Das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl 2019 wird für die Nacht auf Montag erwartet. Der Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Bundespolitik. Nach letzten Umfragen müssen sich die Parteien der Großen Koalition auf deutliche Verluste einstellen, Union und SPD könnten ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei Europawahlen einfahren. Mehr zur Europawahl können Sie bei tagesschau.de lesen.

Superwahlttag im Norden

Der heutige Tag ist für Norddeutschland ein echter Superwahltag. Neben der Europawahl gibt es auch Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, Bezirkswahlen in Hamburgund die Bürgerschaftswahl in Bremen.

