Stand: 19.02.2019 20:23 Uhr

Am Mittwoch Warnstreiks in Schulen und Kliniken

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder gehen am Mittwoch auch in Norddeutschland weiter. Unter anderem wollen in Hannover Mitarbeiter der Straßenmeistereien, der Medizinischen Hochschule (MHH), der Uni, und des Sozialamts streiken. In Hamburg rief die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte von Schulen zum Warnstreik auf. In Kiel ist ein ganztägiger Warnstreik des Deutschen Beamtenbundes dbb geplant.

UKSH-Streik: Operationen verschoben Schleswig-Holstein Magazin - 19.02.2019 19:30 Uhr Etwa 550 Mitarbeiter des UKSH haben sich nach Angaben der Gewerkschaft ver.di am ganztägigen Warnstreik an den Standorten Kiel und Lübeck beteiligt. Operationen wurden teilweise verschoben.







Lehrer als Ganztagsbetreuer, Notdienste in Kliniken

In Hamburg wollen sich Verwaltungsangestellte in den Schulbüros, Schulhausmeister, Betriebsarbeiter, Reinigungskräfte sowie Erzieher und Sozialpädagogen am Warnstreik beteiligen. Große Auswirkungen auf den Unterricht seien nicht zu erwarten, teilte die Schulbehörde mit. 90 Prozent der Lehrer seien Beamte, die nicht streiken dürfen. Auch die Ganztagsbetreuung der Kinder sei gewährleistet, sagte ein Sprecher. Notfalls würden Lehrer die Betreuung übernehmen oder benachbarte Schulen eingebunden.

In Hannovers MHH, der größten Klinik der Landeshauptstadt, gebe es einen Notdienst, sagte eine ver.di-Sprecherin. Mehr als die Hälfte der Operationssäle sei dort am Mittwoch geschlossen, Notfälle müssten in andere Kliniken eingeliefert werden. In anderen Orten in Niedersachsen soll es ebenfalls ganztägige Warnstreiks geben.

Kommende Woche weitere Ausweitung geplant

Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind weitere Warnstreiks geplant. Am Mittwoch kommender Woche soll es dort einen flächendeckenden ganztägigen Warnstreik geben. Rund 28.000 Beschäftigte sind zur Teilnahme aufgerufen. In Schleswig-Holstein soll bereits am Montag kommender Woche ein flächendeckender ganztägiger Warnstreik stattfinden.

Seit Tagen immer wieder Aktionen

Zu Beginn dieser Woche hatte unter anderem in Hamburg die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di die 6.500 Beschäftigten der sieben Bezirksämter zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Kunden- und Beratungszentren blieben dort am Montag geschlossen. Am Dienstag streikten Mitarbeiter an den Standorten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Flensburg und Lübeck. An zwei Schulen in Bremen und Bremerhaven legten ebenfalls Mitarbeiter die Arbeit nieder. Und auch in der vergangenen Woche war es im Norden bereits zu Arbeitsniederlegungen gekommen.

Nächste Verhandlungsrunde startet Ende Februar

Hintergrund ist der Streit um die Bezahlung der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften verlangen Einkommenssteigerungen von sechs Prozent - mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Für Pflegebeschäftigte fordern sie ein zusätzliches Gehaltsplus von 300 Euro. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt die Forderung als überzogen ab, hat aber noch kein eigenes Angebot vorgelegt. Am 28. Februar und 1. März treffen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften zu den nächsten Verhandlungsrunden in dem Tarifstreit. Insgesamt geht es um die Bezüge von bundesweit rund 3,3 Millionen Menschen.

